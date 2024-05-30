Зеленський перед Самітом миру відвідає Саудівську Аравію, - ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський напередодні Саміту миру, що відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, прибуде до Саудівської Аравії
Про це повідомляє DPA з посиланням на дипломатичне джерело в посольстві України в Ер-Ріяді.
За словами інформаційного агентства, Зеленський відвідає Саудівську Аравію 1 червня, аби заручитися підтримкою перед майбутнім мирним Самітом щодо України, який через два тижні відбудеться на швейцарському курорті Бюргеншток.
Саміт миру у Швейцарії
Мирна конференція щодо України запланована на 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. Швейцарія запросила на цю конференцію понад 160 делегацій, але не Росію. У Швейцарії пояснили, що не запрошували Росію "на цьому етапі", проте вважають мирний процес загалом "немислимим" без участі Росії.
Водночас нейтральна Швейцарія рішуче засуджує агресію Росії проти України. Саміт у Бюргенштоку Швейцарія вважає таким, що покликаний розпочати мирний процес.
Станом на 15 травня Швейцарія повідомляла, що участь у саміті миру підтвердили понад 50 держав. Після цього участь у мирній конференції також підтвердили Грузія, Малаві, Португалія, Ліхтенштейн, Хорватія, Індія, Румунія, Австрія, Албанія, Чилі, Греція, Норвегія, Північна Македонія, Кот-д'Івуар.
26 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що участь у Саміті миру підтвердили вже понад 80 країн.
28 травня повідомлялось, що верхня палата парламенту Швейцарії на тлі підготовки Саміту миру щодо України підтримала посилення заходів із висилки шпигунів, особливо агентів російської розвідки.
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