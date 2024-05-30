Зеленський перед Самітом миру відвідає Саудівську Аравію, - ЗМІ

Про це повідомляє DPA з посиланням на дипломатичне джерело в посольстві України в Ер-Ріяді.

За словами інформаційного агентства, Зеленський відвідає Саудівську Аравію 1 червня, аби заручитися підтримкою перед майбутнім мирним Самітом щодо України, який через два тижні відбудеться на швейцарському курорті Бюргеншток.