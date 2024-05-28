Швейцарія посилює заходи з висилки російських шпигунів перед Самітом миру
Верхня палата парламенту Швейцарії на тлі підготовки Саміту миру щодо України підтримала посилення заходів із висилки шпигунів, особливо агентів російської розвідки
Про це повідомляє Reuters.
За пропозицію під назвою "систематично висилати російських шпигунів та інших іноземних шпигунів" проголосували 32 парламентарі, проти - 9. Цю пропозицію у зверненні до парламенту підтримала також президент країни Віола Амхерд
"Іноземні держави повинні відчувати, що Швейцарія реагує на порушення її безпеки та захищається", - сказала Амхерд.
Президентка зазначила, що уряд планує послідовно висилати офіцерів розвідки, чия діяльність загрожує безпеці Швейцарії або її ролі як держави-господаря саміту, та наголосила, що ця ініціатива не призведе до автоматичного ухвалення рішень.
Депутат від лівоцентристських соціал-демократів і одна з прихильників такого заходу Франциска Рот назвала нейтральну Швейцарію "магнітом" для шпигунів через концентрацію міжнародних організацій у країні. Вона наголосила, що за даними швейцарських спецслужб, особливо це стосується російських шпигунів. Вона заявила, що Швейцарія повинна проявити "нульову толерантність" до шпигунства, а зазначена ініціатива сприятиме зміцненню механізмів контролю та видворення шпигунів.
Раніше, у грудні 2023 року, цю пропозицію підтримала нижня палата парламенту. Надалі вжити заходів має уряд.
Видання swissinfo повідомило, що за даними Федеральної розвідувальної служби (FIS), кожен п'ятий офіцер російської розвідки, дислокований у Європі, перебуває у Швейцарії, а щонайменше третина з 217 російських дипломатів у Швейцарії є шпигунами.
Раніше Польща обмежила пересування російських дипломатів країною, пояснивши це веденням РФ гібридної війни проти ЄС.
Саміт миру в Швейцарії
Мирна конференції щодо України запланована на 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. Швейцарія запросила на цю конференцію понад 160 делегацій, але не Росію. У Швейцарії пояснили, що не запрошували Росію "на цьому етапі", проте вважають мирний процес загалом "немислимим" без участі Росії.
Водночас нейтральна Швейцарія рішуче засуджує агресію Росії проти України. Саміт у Бюргенштоку Швейцарія вважає таким, що покликаний розпочати мирний процес.
Станом на 15 травня Швейцарія повідомляла, що участь у саміті миру підтвердили понад 50 держав. Після цього участь у мирній конференції також підтвердили Грузія, Малаві, Португалія, Ліхтенштейн, Хорватія, Індія, Румунія, Австрія, Албанія, Чилі, Греція, Норвегія, Північна Македонія, Кот-д'Івуар.
26 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що участь у Саміті миру підтвердили вже понад 80 країн.
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