Швейцарія посилює заходи з висилки російських шпигунів перед Самітом миру

Про це повідомляє Reuters.

За пропозицію під назвою "систематично висилати російських шпигунів та інших іноземних шпигунів" проголосували 32 парламентарі, проти - 9. Цю пропозицію у зверненні до парламенту підтримала також президент країни Віола Амхерд

"Іноземні держави повинні відчувати, що Швейцарія реагує на порушення її безпеки та захищається", - сказала Амхерд.

Президентка зазначила, що уряд планує послідовно висилати офіцерів розвідки, чия діяльність загрожує безпеці Швейцарії або її ролі як держави-господаря саміту, та наголосила, що ця ініціатива не призведе до автоматичного ухвалення рішень.

Депутат від лівоцентристських соціал-демократів і одна з прихильників такого заходу Франциска Рот назвала нейтральну Швейцарію "магнітом" для шпигунів через концентрацію міжнародних організацій у країні. Вона наголосила, що за даними швейцарських спецслужб, особливо це стосується російських шпигунів. Вона заявила, що Швейцарія повинна проявити "нульову толерантність" до шпигунства, а зазначена ініціатива сприятиме зміцненню механізмів контролю та видворення шпигунів.

Раніше, у грудні 2023 року, цю пропозицію підтримала нижня палата парламенту. Надалі вжити заходів має уряд.

Видання swissinfo повідомило, що за даними Федеральної розвідувальної служби (FIS), кожен п'ятий офіцер російської розвідки, дислокований у Європі, перебуває у Швейцарії, а щонайменше третина з 217 російських дипломатів у Швейцарії є шпигунами.

Раніше Польща обмежила пересування російських дипломатів країною, пояснивши це веденням РФ гібридної війни проти ЄС.

Саміт миру в Швейцарії

Мирна конференції щодо України запланована на 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. Швейцарія запросила на цю конференцію понад 160 делегацій, але не Росію. У Швейцарії пояснили, що не запрошували Росію "на цьому етапі", проте вважають мирний процес загалом "немислимим" без участі Росії.

Водночас нейтральна Швейцарія рішуче засуджує агресію Росії проти України. Саміт у Бюргенштоку Швейцарія вважає таким, що покликаний розпочати мирний процес.

Станом на 15 травня Швейцарія повідомляла, що участь у саміті миру підтвердили понад 50 держав. Після цього участь у мирній конференції також підтвердили Грузія, Малаві, Португалія, Ліхтенштейн, Хорватія, Індія, Румунія, Австрія, Албанія, Чилі, Греція, Норвегія, Північна Македонія, Кот-д'Івуар.

26 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що участь у Саміті миру підтвердили вже понад 80 країн.