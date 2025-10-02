Зеленський прибув у Копенгаген на саміт Євроспільноти та зустрівся з премʼєрами Данії й Норвегії

Про це пише данське видання DR.dk.

Президент України приїхав у комплекс Bella Center, де відбуватиметься великий саміт Євроспільноти. Глави держав та урядів 27 країн ЄС, лідери 20 інших країн зʼїжджаються на зустріч.

Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен були першими, хто прибув на подію. Премʼєр-міністерка Данії зазначила, що вони обговорили з Володимиром Зеленським кілька питань, зокрема дрони.

"Україна допомагає Європі та Данії, і ми плануємо посилювати співпрацю. Технології розвиваються дуже швидко, а безпілотники є одним із ключових елементів гібридної війни", - повідомила Фредеріксен.

Як повідомив президент України в офіційному телеграм-каналі, на зустрічі з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у фокусі уваги було питання порушення повітряного простору Данії, Польщі, Румунії, Норвегії та Естонії

"Росія ескалує, і ми говорили, як можемо реагувати на ці загрози. Ми неодноразово пропонували спільну, інтегровану систему захисту неба. Досвід українських фахівців та українські технології мають стати важливою частиною ініціативи Євросоюзу "Стіна дронів". Зараз у Данії перебуває сильна група українських військових, які допомагають данським колегам", - поінформував Зеленський.

Вони окремо говорили про реалізацію ініціативи PURL, подальшу участь Данії в цій програмі.

"Цінуємо внесок Данії в розмірі 90 млн євро. Дякую Данії за пакет військової допомоги на понад 360 млн євро для українського виробництва в межах данської моделі", - додав він.

Метте Фредеріксен також каже, що сьогодні зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Ми обговорюватимемо альтернативні правила депортації злочинців-іноземців. Мій пріоритет в імміграційній політиці, окрім відстеження кількості людей, які приїжджають сюди, полягає в тому, щоб мати можливість відправляти людей додому, коли вони не поводяться належним чином. Для цього нам буде потрібно переконати інші країни. Ми над цим працюємо", - сказала премʼєр-міністерка Данії.

На саміті Євроспільноти з'явився генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Його запитали, чи вважає він, що уряд Данії достатньо добре підготувався до загрози з боку Росії.

"Я маю найбільшу довіру до Данії. Ви лідируєте, коли йдеться про витрати коштів на оборону, на безпеку України та на самозахист", - заявив Рютте.

Зустріч із прем’єром Норвегії

Володимир Зеленський повідомив, що також провів із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Глава держави подякував за підтримку України. За його словами, лише цього року Норвегія надала 8,5 мільярдів доларів.

"Обговорили продовження оборонної підтримки: посилення ППО й фінансування виробництва дронів в Україні, протидію російським загрозам та ініціативу Євросоюзу щодо створення "Стіни дронів", готовність України ділитися досвідом. Окремо – ініціативу PURL, енергетичну підтримку України", - розповів Зеленський.

фото: t.me/V_Zelenskiy_official