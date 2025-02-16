Зеленський прибув з візитом до Арабських Еміратів

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

"Пріоритет – щоб ще більше наших людей повернулися додому з полону. А також інвестиції та економічне партнерство. Велика гуманітарна програма", - написав президент.

Зазначається, що з ним також прилетіла перша леді України Олена Зеленська.