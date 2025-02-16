Зеленський прибув з візитом до Арабських Еміратів
Президент України Володимир Зеленський разом з Оленою Зеленською 16 лютого прилетіли до Об’єднаних Арабських Еміратів
Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.
"Пріоритет – щоб ще більше наших людей повернулися додому з полону. А також інвестиції та економічне партнерство. Велика гуманітарна програма", - написав президент.
Зазначається, що з ним також прилетіла перша леді України Олена Зеленська.
- 16 лютого перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що до Саудівської Аравії прибула українська урядова делегація. У найближчі дні заплановано десятки зустрічей, метою яких є підготовка візиту президента України Володимира Зеленського.
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