Зеленський у США зустрівся з голлівудським актором Метью Макконахі і запропонував підтримати UNITED24
Під час візиту до США президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська зустрілися з голлівудським актором Метью Макконахі
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Також на зустрічі були присутні дружина актора Каміла Алвес та перша леді Юти Еббі Кокс.
Під час розмови Зеленський наголосив на важливості збереження уваги до України і подякував американським зіркам за їхні зусилля та підтримку.
Також президент розповів про ситуацію на полі бою та в українських громадах, зокрема у Харкові, який перебуває під постійним російським повітряним терором.
Зеленський наголосив на українському баченні досягнення справедливого миру, основою якого є Формула миру.
Він також запропонував Метью Макконахі підтримати українську фандрейзингову платформу UNITED24.
- Також 11 липня президент Зеленський провів зустріч із членами палати представників конгресу США.
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