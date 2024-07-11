Зеленський зустрівся із лідером демократів у палаті представників США Джеффрісом. Деталі

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

"Розповів, що Росія продовжує ракетний терор проти України. Удар по дитячій лікарні "Охматдит" укотре показав важливість посилення нашої ППО та рішучих дій, щоб ліквідувати саму здатність Росії тероризувати Україну. Обговорили, як можна наблизити справедливе завершення війни, та інші життєво важливі питання нашого захисту", - пише президент України.

Зеленський також наголосив, що Україна цінує роль конгресу США в обмеженні потенціалу РФ, підтримці посилення санкцій, а також вдячна за допомогу.

На зустрічі були присутні: лідер демократів у палаті представників конгресу США Хакім Джеффріс, заступник голови фракції Демократичної партії Кетрін Кларк, член палати представників Піт Агілар, почесна спікерка Ненсі Пелосі, співголова комітету з питань асигнувань Роза Делауро, співголова комітету з питань збройних сил Адам Сміт, співголова комітету з питань закордонних справ Грегорі Мікс, а також співголова комітету з питань розвідки Джим Гаймс.