Зеленський з першою леді прибув до Туреччини та назвав ключові завдання візиту
Увечері понеділка, 17 лютого, президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прилетіли до Туреччини на зустріч з лідером Реджепом Ердоганом
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
Зазначається, що під час візиту до Туреччини Зеленський планує зустрітися з Реджепом Ердоганом і його дружиною Еміне Ердоган.
"Питання обмінів: усі зусилля, щоб наші люди поверталися додому, продовжаться. Питання продовольчої безпеки. Освітня та культурна дипломатія першої леді", - написав президент.
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