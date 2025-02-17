Зеленський з першою леді прибув до Туреччини та назвав ключові завдання візиту

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Зазначається, що під час візиту до Туреччини Зеленський планує зустрітися з Реджепом Ердоганом і його дружиною Еміне Ердоган.

"Питання обмінів: усі зусилля, щоб наші люди поверталися додому, продовжаться. Питання продовольчої безпеки. Освітня та культурна дипломатія першої леді", - написав президент.