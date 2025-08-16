Згоріла територія розміром із Лондон: Іспанія бореться з масштабними лісовими пожежами
Іспанія бореться відразу з 14 масштабними лісовими пожежами, які вже забрали життя щонайменше семи людей і спалили територію, розміром із Лондон. Вогонь поширюється через аномальну спеку та сильні вітри
Про це пише Reuters.
За словами генеральної директорки служби надзвичайних ситуацій Іспанії Вірджинії Барконес, майже двотижнева спека та південні вітри значно ускладнюють гасіння вогню.
"У західній частині країни ситуація надзвичайно тривожна", — наголосила вона.
Особливо складна ситуація спостерігається в Галісії, де кілька пожеж злилися в один великий осередок. Це призвело до закриття ключових автомагістралей та залізничного сполучення з регіоном. Вогонь також перекинувся з провінції Оренсе на сусідню Замору, що спричинило масову евакуацію населення.
Національне метеорологічне агентство Іспанії (AEMET) оголосило надзвичайний рівень пожежної небезпеки на півночі та заході країни, прогнозуючи температуру до 40 градусів Цельсія на північному узбережжі.
За даними Інформаційної служби лісових пожеж ЄС, цього року в Іспанії вже згоріло понад 157 000 гектарів лісу, що майже вдвічі перевищує середньорічний показник. Пожежі вважаються одними з наймасштабніших за останні 20 років.
- 6 серпня повідомлялось, що на півдні Франції вирувала масштабна лісова пожежа, яка вже охопила територію, більшу за Париж. Вогонь стрімко поширюється, змушуючи мешканців і туристів залишати домівки.
