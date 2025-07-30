"Зменшити залежність від США": Німеччина готує велике замовлення на літаки та бронетехніку
Уряд Німеччини готує низку замовлень для військових закупівель, включаючи 20 винищувачів Eurofighter, 3 тис. бронетранспортерів Boxer та до 3500 бойових машин Patria
Про це інформує Reuters з посиланням на джерела.
Як зазначається, ці закупівлі є частиною мети канцлера Фрідріха Мерца створити найпотужнішу армію в Європі та зменшити залежність від дедалі більш непередбачуваного союзника - США.
Очікується, що постачання платформ Boxer та Patria відбудуться вже протягом наступних 10 років.
За інформацією джерел агентства, вартість замовлення на Eurofighter коштуватиме від 4 до 5 млрд євро, тоді як бронетехніка Boxer оцінюються в 10 млрд євро. Орієнтовна ціна Patria становить близько 7 млрд євро.
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Міністерство оборони Німеччини також просуває плани щодо закупівлі більшої кількості систем протиповітряної оборони IRIS-T та кількох сотень платформ протиповітряної оборони SkyRanger. За даними джерел, фінансові деталі цих придбань ще не остаточно узгоджені.
Також Bloomberg пише, що Німеччина готує до кінця цього року понад 60 військових закупівель для затвердження парламентом. Міністр оборони Борис Пісторіус поінформував законодавців про пріоритети уряду щодо перетворення збройних сил Бундесверу на найсильнішу регулярну армію в Європі.
Вже 30 липня кабінет міністрів ФРН має затвердити середньостроковий фінансовий план, який передбачає збільшення річного оборонного бюджету більш ніж удвічі.
Наприкінці травня міністр оборони Німеччини Карстен Бройер віддав наказ про повне переозброєння німецьких збройних сил до 2029 року на тлі побоювань агресії Росії проти країн НАТО.
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