"Змусити Brexit відповідати інтересам": прем'єр Британії Стармер заявив про "новий старт" у відносинах з ЄС

Про це пише Deutsche Welle.

За словами Стармера, британська спільнота хоче повернутися до "розумного лідерства" у відносинах з найближчими сусідами, щоб "змусити Brexit працювати та відповідати їхнім інтересам".

Серед можливих сфер для співпраці Стармер назвав економічне зростання, енергетичну безпеку та нелегальну міграцію.

"Сьогодні йшлося головним чином про те, щоб відкрити нову сторінку і вести переговори конструктивніше. Але це не означає, що не буде труднощів", - сказав він.

При цьому Стармер наголосив, що налагодження відносин з ЄС не передбачає відкриття кордонів і повернення до єдиного ринку.

Своєю чергою Фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз і Велика Британія мають "досліджувати можливості для тіснішої співпраці" і водночас із цим зосередитися на "повному та сумлінному виконанні" наявних угод.

У виданні нагадали, що у 2016 році Стармер виступав проти виходу Великої Британії з ЄС. Протягом своєї виборчої кампанії прем'єр-міністр довго утримувався від заяв щодо можливості скасування Brexit, але зрештою відкинув повернення Лондона до Євросоюзу.