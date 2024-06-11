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Зоозахисники заклеїли наліпками перший офіційний портрет короля Чарльза III

11 червня, 2024 вiвторок
22:47
Світ король Чарльз III

Активісти зоозахисної організації Animal Rising заклеїли перший офіційний портрет короля Великої Британії Чарльза III наліпками мультперсонажа, аби монарх звернув увагу на страждання тварин у фермах країни

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Відповідні фото опубліковані на сторінці Instagram організації.

Зоозахисники заклеїли портрет короля у галереї Філіпа Молда в Лондоні. Вони закрили обличчя монарха наліпкою із зображенням персонажа Воллеса з мультфільму "Воллес і Громіт". Водночас поряд додали напис: "Без сиру, Громіт. Подивись на всю цю жорстокість на фермах RSPCA".

Активісти зауважують, що британський король є шанувальником цього мультфільму, тому на подібні наліпки він має звернути увагу.

"Хоча ми сподіваємося, що це розважить Його Величність, ми закликаємо його серйозно подумати, чи хоче він мати звʼязок із стражданнями тварин на фермах, які схвалила RSPCA", - підкреслюють зоозахисники.

Animal Rising нещодавно оприлюднила звіт, у якому зазначала, що 45 ферм Великої Британії із знаком якості від RSPCA погано поводилися з тваринами. Через це зоозахисники закликають короля призупинити підтримку організації.

  • 5 лютого Букінгемський палац оголосив, що у 75-річного Чарльза діагностовано невідому форму раку і він відмовиться від публічних обов'язків, поки проходитиме курс лікування. Королівське джерело CNN виключило рак передміхурової залози, але не надало жодних подробиць, рак якого органу в короля.
  • 26 квітня у Букінгемському палаці оголосили, що з наступного тижня король Великої Британії Чарльз ІІІ повертається до публічних заходів.
Теги:
Велика Британiя
Чарльз ІІІ
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