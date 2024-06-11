Зоозахисники заклеїли наліпками перший офіційний портрет короля Чарльза III

Відповідні фото опубліковані на сторінці Instagram організації.

Зоозахисники заклеїли портрет короля у галереї Філіпа Молда в Лондоні. Вони закрили обличчя монарха наліпкою із зображенням персонажа Воллеса з мультфільму "Воллес і Громіт". Водночас поряд додали напис: "Без сиру, Громіт. Подивись на всю цю жорстокість на фермах RSPCA".

Активісти зауважують, що британський король є шанувальником цього мультфільму, тому на подібні наліпки він має звернути увагу.

"Хоча ми сподіваємося, що це розважить Його Величність, ми закликаємо його серйозно подумати, чи хоче він мати звʼязок із стражданнями тварин на фермах, які схвалила RSPCA", - підкреслюють зоозахисники.

Animal Rising нещодавно оприлюднила звіт, у якому зазначала, що 45 ферм Великої Британії із знаком якості від RSPCA погано поводилися з тваринами. Через це зоозахисники закликають короля призупинити підтримку організації.