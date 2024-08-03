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Зростаючий рейтинг Гарріс вказує на те, що в США є запит на молоде лідерство, - експерт-міжнародник Краєв

Віталій Бесараб
3 серпня, 2024 субота
19:59
Світ Камала Гарріс

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв вважає, що високі рейтинги Камали Гарріс вказують на те, що серед американців є запит на молоде й енергійне керівництво держави

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Насправді ті попередні опитування, які були до висування Камали Гарріс офіційним кандидатом на президентських виборах, не є прикінцево точними. Причина - до цього часу ми не побачили її команду й віцепрезидента. Також ми проінформовані про її стратегію у внутрішній та зовнішній політиці", - пояснив Краєв.

За словами експерта, американці хочуть бачити президентом США молоду й енергійну людину.

"Ми побачимо трішки пізніше більш реалістичні опитування щодо виборів президента США, оскільки люди ще не до кінця розуміють стратегію та плани Камали Гарріс. Американці мають ще зрозуміти, як вона буде розв'язувати проблеми - внутрішні і зовнішні. Лише тоді ми зможемо говорити про результати опитувань, які стануть більше презентативними. Наразі можна лише говорити про тренд. Зокрема, Камала Гарріс лише за три тижні змогла набрати такий великий відсоток підтримки американців, який переважає попередній рік роботи піарної та політтехнологічної кампанії Дональда Трампа. І тут не лише питання в самій Камалі Гарріс, а в тому, що вона представляє зміни. В американців є дуже великий запит на молоде керівництво", - додав він.

  • 16 липня експрезидент США Дональд Трамп офіційно став кандидатом у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії та обрав віцепрезидента.
  • 25 липня Демократична партія США ухвалила нові правила, відповідно до яких політична сила обирає свого кандидата в президенти. Це дасть змогу номінувати американську віцепрезидентку Камалу Гарріс найближчим часом.
  • 1 серпня Демократична партія США офіційно розпочала онлайн-голосування, яке дозволить висунути віцепрезидентку Камалу Гарріс у кандидатки в президенти.
  • 2 серпня демократична партія США сьогодні офіційно оголосила про висунення віцепрезидентки Камали Гарріс кандидаткою у президенти
Теги:
вибори президента
Джо Байден
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
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