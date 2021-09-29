Світоліна виклала в Instagram патріотичне фото

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Бронзова призерка Олімпіади-2020 Еліна Світоліна відвідала Український національний музей у Чикаго. Тенісистка поділилась світлиною звідти, щоб нагадати іноземним фанатам, яку країну вона представляє на найпрестижніших турнірах світу.



"Такий теплий прийом українців тут, у Чикаго. Який дивовижний музей, стільки історії та душі - обов'язково відвідайте! Дякую за теплу зустріч та гостинність в Чикаго", - написала Еліна Світоліна.



Сьогодні, 29 вересня, українка Еліна Світоліна обіграла Аманду Анісімову у другому колі турніру WTA в Чикаго.