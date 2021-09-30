Світоліна вийшла у чвертьфінал престижного турніру WTA у Чикаго
Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла румунку Олену Габріель Рузе в 1/8 фіналу турніру WTA в Чикаго
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Світоліна обіграла свою суперницю в двох сетах - 6:3, 6:3. Тенісистки вперше в кар'єрі зустрічались на корті. Матч тривав 1 годину і 47 хвилин. Українка жодного разу не подавала на виліт, допустила одну подвійну помилку і реалізувала 3/9 брейкпойнтів.
У чвертьфіналі турніру Еліна Світоліна зустрінеться з 27-річною Он Жабер з Тунісу. Призовий фонд змагання складає Призовий фонд - $566 тис.
Chicago Fall Tennis Classic
Чикаго, США
30 вересня
1/8 фіналу
Еліна Світоліна (Україна) - Олена Габріела Рузе (Румунія) 6:3 | 6:3
- Нагадаємо, 8 вересня Еліна Світоліна у чвертьфіналі US Open програла Лейлі Енні Фернандес з Канади.
- 27 вересня українська тенісистка Еліна Світоліна вилетіла з топ-5 рейтингу WTA.
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