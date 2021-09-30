Світоліна вийшла у чвертьфінал престижного турніру WTA у Чикаго

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Світоліна обіграла свою суперницю в двох сетах - 6:3, 6:3. Тенісистки вперше в кар'єрі зустрічались на корті. Матч тривав 1 годину і 47 хвилин. Українка жодного разу не подавала на виліт, допустила одну подвійну помилку і реалізувала 3/9 брейкпойнтів.



У чвертьфіналі турніру Еліна Світоліна зустрінеться з 27-річною Он Жабер з Тунісу. Призовий фонд змагання складає Призовий фонд - $566 тис.



Chicago Fall Tennis Classic



Чикаго, США



30 вересня



1/8 фіналу



Еліна Світоліна (Україна) - Олена Габріела Рузе (Румунія) 6:3 | 6:3