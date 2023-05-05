Світоліна вийшла у півфінал турніру WTA у Франції

Про це повідомляє Еспресо.TV.

В 1/4 фіналу WTA125 у Франції Еліна Світоліна переграла представницю Франції Леолії Жанжан (6:3, 6:1), яка в минулому раунді пройшла Лючію Бронцетті.

На шляху до чвертьфіналу Світоліна перемогла Деспіну Папаміхаїл та Ісалін Бонавентюр. У півфіналі українка зіграє з переможницею пари Слоун Стівенс - Джессіка Понше.

28-річна Еліна Світоліна є найтитулованішою в історії українською тенісисткою. У 2019 році вона стала переможницею Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації, а загалом виграла 16 турнірів WTA.

Українка є бронзовою медалісткою Олімпіади-2020. За кар'єру вона заробила $21,4 млн призових.