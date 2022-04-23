Світова система безпеки закінчилася під мовчазну згоду ООН, - Резніков

Свої думки він висловив інтернет-газеті Wall Street Journal.

"Світова система безпеки, яку ми її знаємо, закінчилася. Росія знищила її за мовчазної згоди ООН та інших структур. Тепер Україна своєю кров'ю зупиняє Росію. Дайте нам важке озброєння, щоб ми могли закінчити те, що допустили дипломати", - каже міністр.

Рєзніков підкреслив, що РФ треба змусити переглянути свою політику та переосмислити свою агресію.

"Перемога України є єдиним результатом, який змусить Росію переосмислити свою стратегію агресії. Ми можемо це зробити. Ми вже довели свою хоробрість. Важливою є побудова нової архітектури світової безпеки, вільної від структурних дефектів минулого", - наголосив міністр.

Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до країн-партнерів із проханням надати Україні зброю дальньої дії

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