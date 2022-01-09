Світові ціни на зернові сягнули максимуму з 2012 року
У 2021 році ціни на зернові у світі досягли максимального рівня з 2012 року
При цьому зростання цін на 27,2% перевищило показник 2020 року. Про це сьогодні, 9 січня 2022 року, повідомив портал AgroPolit, передає Еспресо.TV.
Так, за інформацією Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), ціни на кукурудзу зросли на 44,1%, на пшеницю - на 31,3%.
Разом з тим, ціни на рис знизилися на 4%.
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Загалом у грудні 2021 року ціни на основні продукти харчування трохи знизилися, проте за підсумками минулого року вони виявилися значно вищими, ніж у 2020 році.
"У звичайних умовах високі ціни зумовлюють збільшення обсягів виробництва, проте зростання цін на ресурси, глобальна пандемія, що продовжується, і все більш непередбачувані погодні умови практично не залишають надій на стабілізацію ситуації на ринку в 2022 році", - зазначив старший економіст ФАО Абдулреза Аббассян.
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