Світу загрожує голод через російську блокаду українських портів, - директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Бізлі

Про це зазначив директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі, передає DW.

"Я прошу президента Путіна, якщо він взагалі має серце, будь ласка, відкрийте ці порти", – закликає виконавчий директор Світової продовольчої програми ООН Девід Бізлі.

Проблема з постачанням агропродукції з України виявиться особливо гостро вже за два місяці, коли дозріє новий урожай.

А через три місяці в країнах Північної Африки та Близького Сходу закінчаться запаси зерна, і вони чекатимуть на нові поставки зерна з України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України 2014-2019 рр Павло Клімкін вважає, що Захід повинен втрутитись та розблокувати українські порти, щоб уникнути продовольчої кризи у світі

Підприємство "Артемсіль", що на Донеччині, через обстріли зупинило роботу у квітні, через що Україна стикається з необхідністю імпортувати сіль.

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