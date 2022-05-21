Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Україні слід займати дуже жорстку і послідовну позицію. Потрібно говорити, що Путін веде світ до продовольчої кризи та голоду. Сталін вів Україну до голодомору і це була цілком свідома позиція. Це було свідоме викорінення всього українського. Зараз до цього повернувся Путін. Оскільки те, що вони хочуть знищити нас означає не тільки знищення державності, а всього українського, яке вони вважають штучним. Тепер Путін веде весь світ до голоду і ми маємо про це говорити", - пояснив Клімкін

Клімкін наголосив, що Україна повинна закликати світ змусити Путіна відступити, щоб уникнути продовольчої кризи.

"Потрібно говорити, що якщо ви хочете уникнути продовольчої кризи, то потрібно змусити Путіна відступити. Давайте менше дискусій щодо чергових пакетів санкцій. Потрібно закликати західних партнерів тиснути на Путіна. В дипломатичний, чи інший спосіб, але потрібно змусити Путіна відступити, щоб уникнути голоду у світі. Є різні способи розблокувати наші порти. Можна зробити коридор, щоб кораблі зайшли до наших портів та змогли вивезти зерно. Росія поводиться в Чорному морі дуже небезпечно.Якщо на це не зреагує світ, то як вони тоді будуть реагувати на продовольчу небезпеку. Тому я вважаю, що Путін розуміє тільки силу. Сила може бути не обов’язково військова. Є різні важелі тиску", - додав Клімкін

11 березня в ООН заявили, що напад Росії на Україну може призвести до глобального голоду у світі.

13 квітня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш представив докладну аналітичну записку щодо кризи в галузі продовольства, енергетики та фінансів, яка може бути викликана війною, що розв’язала Росія проти України.

Представник Всесвітньої продовольчої програми ООН Мартін Фрік заявив, що майже чотири з половиною мільйона тонн зерна заблоковані у портах України, їх неможливо експортувати заблокованими шляхами через російське вторгнення.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світові політики обговорюють можливий голод у низці країн через заблоковане російською армією море для експорту української пшениці