"СВО" має на меті демілітаризувати США": роспропаганда запустила новий наратив
Пропагандист Дмитро Евстафʼєв заявив, що "СВО" має на меті демілітаризувати не лише Україну, а й США
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Дмитро Евстафʼєв просуває наратив у пропагандистській програмі Володимира Соловйова.
"А демілітаризація, яку оголошено президентом як одне з основних завдань СВО, вона ж не тільки про Україну, вона ж про Сполучені Штати", - йдеться в заяві росіянина.
- Російська пропаганда поширює фейкову інформацію, що президент Володимир Зеленський навесні 2024 року нібито збирається тікати до США разом зі своєю родиною.
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