"СВО" має на меті демілітаризувати США": роспропаганда запустила новий наратив

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Дмитро Евстафʼєв просуває наратив у пропагандистській програмі Володимира Соловйова.

"А демілітаризація, яку оголошено президентом як одне з основних завдань СВО, вона ж не тільки про Україну, вона ж про Сполучені Штати", - йдеться в заяві росіянина.