"Свобода повинна бути озброєною": Зеленський закликав "Велику сімку" надати зброю Україні та позбавити РФ можливості користуватись GPS на війні
21 березня Володимир Зеленський звернувся до представників "Великої сімки"
Відеозвернення Зеленського опублікували на офіційному каналі Telegram.
"Краще зараз дати Україні підтримку зброєю, якої ми реально потребуємо, ніж потім шукати зброю ще й для інших країн – Грузії, Молдови, країн Балтії, Польщі, країн Центральної Азії. Що швидше станеться саме так, як ми просимо, то швидше на сході Європи буде мир. Це в наших інтересах. Це у ваших інтересах. Це в інтересах усіх демократій. Свобода повинна бути озброєною. Життя має перемогти смерть", - сказав Володимир Зеленський.
Зеленський наголосив, що варто посилити санкції проти Росії.
"Потрібне повне ембарго на торгівлю з Росією. Потрібно позбавити Росію можливості використовувати GPS на війні. Це дуже важливо. Щоб ця система не допомагала російським ракетам та бомбам знищувати мирні міста. Російські банки і, головне, Центробанк Росії повинні отримати повне блокування від глобальної фінансової системи. Воєнні злочинці повинні залишитись взагалі без грошей! А їхні заморожені активи повинні перетворитися зокрема на репарації для відбудови України.", - сказав президент.
За словами Зеленського, варто щотижнево посилювати санкції проти російського агресора, поки війна не зупиниться.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попередив народ і політиків Швеції, що Путін планує піти далі війною в Європу.
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