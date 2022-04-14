Про це сказав журналістам після засідання Верховної Ради Петро Порошенко. Він наголосив – вимикати патріотичні проукраїнські телеканали з ефіру "по дзвінку" неприпустимо.



"Це надзвичайно важливо не тільки для колективів каналів – а це тисяча журналістів, технічних працівників, яких дехто намагався їх залишити без роботи. І ми точно не дамо це зробити", – наголошує Порошенко.

За його словами, героїчний спротив українців прискорює членство нашої держави у Євросоюзі. А свобода слова є однією з базових європейських цінностей.

"Я особисто і наша політична сила ніколи не мали жодних сумнівів, що Україна точно буде членом ЄС. Згадайте, три роки тому з яким скепсисом ставилися до цих прогнозів. А цього року Україна має отримати статус кандидата. Якщо ми хочемо бути європейською нацією, членом Європейського Союзу – два критерії є важливі: це свобода і демократія", – зазначає Порошенко.

"Свобода включно із свободою слова. І ті, хто атакують незалежні, патріотичні, проукраїнські європейські засоби масової інформації, забирають право українців рухатись в Європу. Точно цього ніхто не дасть їм зробити", – наголошує п’ятий президент.

Нагадаємо, у Заяві, яку ухвалила Верховна Рада, зокрема наголошується, що Українська держава не має права копіювати тоталітарні практики держави-агресора. Будь-які незаконні спроби втручання в роботу журналістів та засобів масової інформації, будь-які злочини проти журналістів або випадки технічного вимкнення проукраїнських телеканалів з ефіру повинні отримувати рішучу реакцію правоохоронних органів з притягненням винних до справедливої відповідальності.

Верховна Рада України закликає усі органи державної влади, зокрема правоохоронні органи, а також органи місцевого самоврядування забезпечити захист прав журналістів та засобів масової інформації під час воєнного стану, невідкладно реагувати на відповідні звернення про порушення їх прав та гарантувати свободу слова як одну з найважливіших ознак демократичного суспільства.



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