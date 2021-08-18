Святкування Рош га-Шана: поліція очікує, що до Умані приїдуть 50 тис. хасидів

Про це заявив голова Нацполції Ігор Клименко на зустрічі з послом Ізраїлю в Україні Міхаелем Бродським, передає пресслужба Нацполу у Facebook.



Cторони наголосили на співпраці для попередження правопорушень.



Клименко зазначив, що до Умані очікується прибуття близько 50 тис. хасидів



"Головне завдання – щоб гості почувалися в безпеці. У нас повна взаємодія з ізраїльськими поліцейськими, які несуть службу в Умані. Національна поліція та поліція Черкаської області зараз на посиленому варіанті несення службі",- заявив очільник Нацполіції.



Бродський відзначив налагоджену роботу між правоохоронцями двої країн за досвідом попередніх років.



"Поліцейські Ізраїлю приїжджають сюди задля допомоги, проте ми розуміємо, що на вас покладається вся відповідальність. І завдяки вашій роботі ми маємо змогу приїздити на святкування Рош Га-Шана кожного року", - сказав посол.



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