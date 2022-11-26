Табір диктаторів на чолі з КНР розпочав "хрестовий похід" до відновлення світового тоталітаризму
"Голову" саме нашої нації Сі хоче принести тайванцям, гонконгцям та іншим людям у всьому світі, щоб показати – боротися немає сенсу, диктатури сильні
Наше покоління не знає, що таке світ без базових прав і свобод.
Можливо тому нам так складно усвідомити та прийняти сьогоднішню реальність: табір диктаторів на чолі з КНР дійсно розпочав свій "хрестовий похід" до відновлення світового тоталітаризму.
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Радянський Союз, якому вдалося. Більш тоталітарний. З примусовою медициною, таборами перевиховання, примусовою працею, довічними ув’язненнями без вироків, примусовими шлюбами, дозволом одній касті ґвалтувати та знущатися з іншого… Все це, але в кубі, бо на службу собі диктатори поставили технології, які дозволяють контролювати кожен крок.
Україна потрібна як перша важлива стратегічна та символічна перемога.
Країна, в якій за три десятиріччя було три революції та всі три успішні. Люди, яких вбивали мільйонами, але вони все одно не відмовилися від свободи. Нація, що надихає світ: від Гонконгу до Близького сходу — на боротьбу з диктаторами. "Голову" саме цієї нації Сі хоче принести тайванцям, гонконгцям та іншим людям у всьому світі, щоб показати – боротися немає сенсу, диктатури сильні, підкоріться, щоб вижити.
Країна, в якій за три десятиріччя було три революції та всі три успішні. Люди, яких вбивали мільйонами, але вони все одно не відмовилися від свободи. Нація, що надихає світ: від Гонконгу до Близького сходу — на боротьбу з диктаторами
Лідери потужних світових демократій знають з чим мають справу та готуються. Від Вашингтона до Берліна, від Токіо до Парижа, від Лондона до Оттави… - в кожному куточку земної кулі іде підготовка до щонайменш десятиріччя нестабільності, турбулентності та воєн.
Дискусії – невіддільна складова демократій, і не варто їх сприймати, як свідчення наївності
Навіть коли вони сперечаються про те, яку поставити ціну на нафтовий прайс-кеп або чи варто обмежувати ціну газу, про субсидії для зелених технологій та оборонні проєкти, — вони все одно готуються до війни. Дискусії – невіддільна складова демократій, і не варто їх сприймати, як свідчення наївності.
Для ілюстрації про "КНР, яка ні на кого не нападає", або того, що відбувається в іншій частині світу, в морі якого, за пророцтвом Абе, якого вбили при загадкових обставинах, має розпочатися третя світова, чудова картина від Артура Харитонова.
Про авторку: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015–2019 рр.).
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