Для Китаю Україна — буферна зона
Пекін грає в довгу, інвестуючи навіть в молодих політиків, які тільки в майбутньому матимуть шанс обратися в місцеву або центральну владу
Важливо, щоб на території недодержави, що відокремлює Китай від заходу:
населення було антизахідне,
статус — нейтральний,
політика — багатовекторна,
корупція поширена.
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КНР грає в довгу, інвестуючи навіть в молодих політиків, які тільки в майбутньому матимуть шанс обратися в місцеву або центральну владу
Керівник британської Мі5 вчора заявив, що в Британії КНР грає в довгу, інвестуючи навіть в молодих політиків, які тільки в майбутньому матимуть шанс обратися в місцеву або центральну владу.
А тепер уявіть, скільки зараз КНР інвестує в наше інформаційне, політичне, бізнес-середовище, щоб ми відповідали його вимогам до буферної зони.
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І можна звичайно бути чайником, який розповідає про слабких негідників на заході, та Китай, чиє серце нам треба завоювати. І навіть ті, хто зростав у совку, повірять. Але мої діти вже не вірять. Слухають і обурюються, що совок в головах та корупція дорослих забирають у їх країни майбутнє.
Про авторку: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015 - 2019).
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