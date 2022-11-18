Важливо, щоб на території недодержави, що відокремлює Китай від заходу:

населення було антизахідне,

статус — нейтральний,

політика — багатовекторна,

корупція поширена.

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КНР грає в довгу, інвестуючи навіть в молодих політиків, які тільки в майбутньому матимуть шанс обратися в місцеву або центральну владу

Керівник британської Мі5 вчора заявив, що в Британії КНР грає в довгу, інвестуючи навіть в молодих політиків, які тільки в майбутньому матимуть шанс обратися в місцеву або центральну владу.

А тепер уявіть, скільки зараз КНР інвестує в наше інформаційне, політичне, бізнес-середовище, щоб ми відповідали його вимогам до буферної зони.

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І можна звичайно бути чайником, який розповідає про слабких негідників на заході, та Китай, чиє серце нам треба завоювати. І навіть ті, хто зростав у совку, повірять. Але мої діти вже не вірять. Слухають і обурюються, що совок в головах та корупція дорослих забирають у їх країни майбутнє.

Джерело

Про авторку: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015 - 2019).

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