Китай ворог. Цинічний, хитрий, брехливий, зрадливий
Китай проголосував за те, щоб Україна не отримала відшкодування за війну, яку, при підтримці Китаю, розв'язав союзник Китаю — Росія
І трошки про "хороший" "нейтральний" Китай, в який так хочеться вірити наївним.
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про відшкодування збитків, завданих агресією Росії проти України.
Проти резолюції висловилися 14 країн. Включно з Китаєм.
Китай проголосував за те, щоб Україна не отримала відшкодування за війну, яку, при підтримці Китаю, розв'язав союзник Китаю — Росія
Ще раз, по буквах: Китай проголосував за те, щоб Україна не отримала відшкодування за війну, яку, при підтримці Китаю, розв'язав союзник Китаю — Росія.
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Китай ворог. Цинічний, хитрий, брехливий, зрадливий. Китай обрав свою сторону у цій війні. Китай послідовно працює на знищення України й відкрито виступає за повернення нашої землі під контроль Росії.
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
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