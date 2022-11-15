І трошки про "хороший" "нейтральний" Китай, в який так хочеться вірити наївним.

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про відшкодування збитків, завданих агресією Росії проти України.

Проти резолюції висловилися 14 країн. Включно з Китаєм.

Китай проголосував за те, щоб Україна не отримала відшкодування за війну, яку, при підтримці Китаю, розв'язав союзник Китаю — Росія

Ще раз, по буквах: Китай проголосував за те, щоб Україна не отримала відшкодування за війну, яку, при підтримці Китаю, розв'язав союзник Китаю — Росія.

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Китай ворог. Цинічний, хитрий, брехливий, зрадливий. Китай обрав свою сторону у цій війні. Китай послідовно працює на знищення України й відкрито виступає за повернення нашої землі під контроль Росії.

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Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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