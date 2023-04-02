"Таємна зброя": військові прокоментували мобільні лазні, які привіз Порошенко з волонтерами
Фонд Порошенка з волонтерами забезпечує фронтові бригади мобільними лазнями. Військові 77-ї Окремої аеромобільної бригади ДШВ, яка воює в районі Бахмута, розповіли про те, як вдається розв'язувати побутові питання
Відео оприлюднив на своїй сторінці Петро Порошенко.
"Хлопці скинули відео з передка, де працює наша таємна зброя. Так-так, саме лазне-пральний комплекс. Зверху — маскувальна сітка, всередині душ, 2 тонни гарячої води, є світло та тепло", – пояснює Порошенко.
Військові розповідають: гарячий душ після окопів Донеччини – це як рай після пекла.
"Дуже вдячні мої побратими з Бахмута, які зараз знаходяться на передовій, на нулі. В самому пеклі, в самому Бахмуті. Приїжджають у цей чудовий "миючий агрегат", який ми отримали. Ніколи б не подумали, що на війні можна приїхати з Бахмута і помитися, відчути себе людиною, повернутися назад у цивілізацію. Вдячні не тільки у 77-й бригаді, а й усі хлопці, бо ми пускаємо помитися, привести себе в порядок і повернутися назад, у бій", – розповідає боєць.
Інший вояк показує, як працює комплекс. Швидко нагріває воду, для цього використовують тверде паливо. А електрику забезпечує потужний генератор. Подача води дуже економна, тож витрати незначні.
"Температуру дає швидко. Якщо вода 20 градусів, за 20 хвилин нагрівається до 40. Коли ми виїжджаємо, у нас із собою два баки води – це дві тони води. Дві роти вільно можуть помитися – тим паче крани економні. Хлопці кажуть – як з раю виходять. Особливо ті, хто з "передка", які по тижнях в болоті", – пояснює чоловік.
Бійці, які виходять після гарячого душу з випраним одягом, додають: "відчуття шикарні. Після бойових – саме те, що треба. Наче знову народився".
Порошенко зауважує – побутові питання на фронті вкрай важливі, адже це впливає на бойовий дух.
"В деяких підрозділах раніше використовували бутлі з водою замість нормального душу. Або ж совкові іржаві бані, яких майже не залишилося. Ну і звісно, ні пральних машин, ні сушилок там немає".
- 1 квітня Петро Порошенко заявив, що рішення Міжнародного олімпійського комітету допустити до змагань російських та білоруських спортсменів шокує всіх, хто знає про злочини РФ на території України. Він закликав членів МОК приїхати в Бучу, щоб переконатись – Росія несумісна з принципами олімпійського спорту.
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