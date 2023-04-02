Відео оприлюднив на своїй сторінці Петро Порошенко.

"Хлопці скинули відео з передка, де працює наша таємна зброя. Так-так, саме лазне-пральний комплекс. Зверху — маскувальна сітка, всередині душ, 2 тонни гарячої води, є світло та тепло", – пояснює Порошенко.

Військові розповідають: гарячий душ після окопів Донеччини – це як рай після пекла.

"Дуже вдячні мої побратими з Бахмута, які зараз знаходяться на передовій, на нулі. В самому пеклі, в самому Бахмуті. Приїжджають у цей чудовий "миючий агрегат", який ми отримали. Ніколи б не подумали, що на війні можна приїхати з Бахмута і помитися, відчути себе людиною, повернутися назад у цивілізацію. Вдячні не тільки у 77-й бригаді, а й усі хлопці, бо ми пускаємо помитися, привести себе в порядок і повернутися назад, у бій", – розповідає боєць.

Інший вояк показує, як працює комплекс. Швидко нагріває воду, для цього використовують тверде паливо. А електрику забезпечує потужний генератор. Подача води дуже економна, тож витрати незначні.

"Температуру дає швидко. Якщо вода 20 градусів, за 20 хвилин нагрівається до 40. Коли ми виїжджаємо, у нас із собою два баки води – це дві тони води. Дві роти вільно можуть помитися – тим паче крани економні. Хлопці кажуть – як з раю виходять. Особливо ті, хто з "передка", які по тижнях в болоті", – пояснює чоловік.

Бійці, які виходять після гарячого душу з випраним одягом, додають: "відчуття шикарні. Після бойових – саме те, що треба. Наче знову народився".

Порошенко зауважує – побутові питання на фронті вкрай важливі, адже це впливає на бойовий дух.

"В деяких підрозділах раніше використовували бутлі з водою замість нормального душу. Або ж совкові іржаві бані, яких майже не залишилося. Ну і звісно, ні пральних машин, ні сушилок там немає".