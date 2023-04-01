"Я був шокований цією реакцією": Порошенко жорстко відреагував на позицію МОК щодо РФ
Петро Порошенко заявив, що рішення Міжнародного олімпійського комітету допустити до змагань російських та білоруських спортсменів шокує всіх, хто знає про злочини РФ на території України. Він закликав членів МОК приїхати в Бучу, щоб переконатись – Росія несумісна з принципами олімпійського спорту
Про це він повідомив у етері польського телеканалу Polsat News.
"Я був шокований цією реакцією. Я декілька разів зустрічався з Міжнародним олімпійським комітетом, я уявити собі не міг, щоб олімпійський рух був задіяний у підтримці агресора. Безумовно, що ми засмучені цим рішенням, яке демонструє таку умиротворюючу позицію щодо російського агресора", – сказав він.
"Я хочу запросити членів Міжнародного олімпійського комітету провести засідання МОК в Бучі. Подивитись в очі тим, хто втратив своїх близьких, сходити на цвинтар, подивитися розбомблені церкви, заїхати в Бородянку, де великі багатоквартирні будинки були знищені ударами російських ракет. І сказати: це є символ олімпійських ідеалів?", – зауважив Порошенко.
"Я маю дві пропозиції. Перша – звичайно, цивілізований світ має бойкотувати ті змагання, в яких беруть участь російські і білоруські спортсмени. Не можна показувати business as usual. Світ інший", – зазначив він.
"І друга пропозиція – треба діяти рішуче. Я хочу звернутися до президента Франції Емануеля Макрона, якого я дуже добре знаю і з яким ми дуже багато попрацювали разом, до французького уряду і парламенту, вийти з ініціативою не видавати візи російським і білоруським делегаціям. Або анулювати вже існуючі візи росіянам і білорусам, які хочуть не помічати крові і життів десятків тисяч українців. Вони або своєю безпосередньою участю, або голосуванням за Путіна і мовчазним сприйняттям долучені до геноциду проти України і українців", – наголосив Петро Порошенко.
- 30 березня Кабмін ухвалив рішення, що Україна бойкотуватиме змагання, на яких виступатимуть спортсмени з РФ чи Білорусі.
- 1 квітня МОК засудив рішення про відмову українських спортсменів брати участь у змаганнях за участю росіян та білорусів.
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