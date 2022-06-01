Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Станом на 1 червня офіційна кількість загиблих дітей складає 243, а поранених — 446. Однак ювенальні прокурори наголошують, що ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше дітей по регіонах України постраждало: у Донецькій області — 153, Київській — 116, Харківській — 111, Чернігівській — 68, Луганській — 52, Херсонській — 52, Миколаївській — 47, Запорізькій — 29, Сумській — 17, Житомирській — 15. У Києві постраждали 16 дітей.

За даними ЮНІСЕФ, в Україні щодня гине двоє дітей та четверо отримують поранення — здебільшого внаслідок нападів із використанням вибухової зброї. Окрім того, три мільйони дітей в Україні та понад 2,2 мільйона дітей у країнах, які приймають біженців, зараз потребують гуманітарної допомоги. Майже двоє з трьох дітей були переміщені в результаті бойових дій.

"Майже 100 днів війни в Україні призвели до руйнівних наслідків для дітей у таких масштабах та темпах, яких не було від часів Другої світової війни", — заявляють у ЮНІСЕФ.

ЮНІСЕФ також наголошує, що війна викликала гостру кризу у сфері захисту дітей. Діти, які рятуються від насильства, наражаються на значний ризик бути розлученими з сім’єю, зазнати насилля, жорстокого поводження, сексуальної експлуатації та торгівлі людьми.

Водночас війна і масові переміщення знищують джерела прибутку та економічні можливості, в результаті чого багато сімей залишаються без достатнього доходу для задоволення своїх основних потреб і не можуть забезпечити належну підтримку своїм дітям.

Світ відзначає День захисту дітей, а в Україні уже постраждали не менше 689 малюків.

Також відомо, що окупанти за час повномасштабної війни депортували з України до РФ і ОРДЛО понад 234 тис. дітей.

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