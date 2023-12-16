Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Такого низького податку, як в Україні, немає більше ніде у світі, - Жеваго
Ексклюзив

Такого низького податку, як в Україні, немає більше ніде у світі, - Жеваго

16 грудня, 2023 субота
22:08
Економіка Костянтин Жеваго

Інвестор, підприємець, меценат Костянтин Жеваго оцінює рівень допомоги, яку Україна отримує від своїх партнерів, і рівень податків, які сплачують українські підприємці

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я впевнений, все, що від нас вимагає Захід, наші партнери, люди, які дають нам свої гроші, гроші платників податків і якщо вони їх дають, то не використовують їх у себе в країнах, не будують школи, дороги, медичні заклади. Вони дають гроші на боротьбу України за агресором, з Російською Федерацією. Якщо вони вимагають від нас щось виконати, то ми повинні це виконувати", - пояснює Жеваго.

Меценат підкреслив, що в Україні ФОП сплачує 5% податків, а в Європі таких низьких відсотків не існує: "Там немає жодного податку меншого ніж 15-30%. Тобто всі робітники, підприємці сплачують набагато більше у Європі та Сполучених Штатах порівняно з Україною. У цій ситуації, якщо вони нас просять: будь ласка, виконайте це, - ми повинні це виконувати, але в цій ситуації Україна повинна це робити чесно".

За його словами, впровадження мораторію було вимогою європейської спільноти, Сполучених Штатів та Міжнародного валютного фонду.

"Це один з маяків, які вони пропонують Україні виконати й нічого не станеться страшного, що ми прийняли ці рішення. Я сподіваюся, що бізнес - це зрозуміє, бо під час війни всі повинні консолідуватися і допомагати державі, перш за все отримувати якомога більше податків. Тому що з податків фінансують Збройні Сили України. Упевнений те що від нас вимагає Міжнародно валютний фонд, європейська спільнота, США це не щось занадто, це те саме, що роблять їхні підприємці", - підсумував інвестор.

Що передувало

У вересні Кабінет Міністрів України схвалив скасування мораторію на проведення податкових перевірок: під час воєнного стану їх здійснюватимуть за наявності безпечних умов.  

Президент України Володимир Зеленський схвалив закон, який скасовує мораторій на податкові перевірки. 6 грудня Верховна Рада отримала документ із його підписом, повідомляється в картці законопроєкту №10016-д. Цей закон є одним із ключових умов співпраці з МВФ.

Документальні планові перевірки можуть стосуватися платників, які за 2021 рік відповідають одному з таких критеріїв: рівень сплати податку на прибуток або ПДВ на понад 50% нижчий, ніж у галузі; дебіторська заборгованість у два рази більша, ніж кредиторська; річний дохід понад 10 млн грн; загальна сума витрат у податковій декларації понад 75% річного доходу. Також податкова може перевіряти підприємців, які платять працівникам менше, ніж середня зарплата по галузі. Мораторій на перевірки ФОП першої та другої груп залишається. Також обмеження діють для підприємств, які зареєстровані на окупованих територіях або територіях, де тривають бойові дії. У законі також передбачено обовʼязкові перевірки підакцизної продукції, готелів та фінансових установ.

*Є родичем кінцевого бенефіціарного власника телеканалу "Еспресо"

Новини
податки
бізнес
ЗСУ
Костянтин Жеваго
Читайте також:
Карта. Авдіївка_1212
14 грудня, 2023 четвер
В Авдіївці ворог просувається на півдні, загрожуючи зайняти всю лінію, - генерал-лейтенант Романенко
ЗСУ
Автор Тетяна Яворська
14 грудня, 2023 четвер
Мобілізація в Україні: влада вирішує як залучити більше людей до війська. Еспресо розібралося, що зміниться
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
16 грудня, 2023 субота
РФ запустила "шахеди": У Києві спрацювала ППО, жертв та руйнувань немає
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.05
    Купівля 37.05
    Продаж 37.64
  • EUR
    Купівля 40.28
    Продаж 41.23
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
16 грудня
22:33
Ексклюзив
Віталій Портников
Європейська інтеграція: ​​​​​​​Портников розповів, що гальмувало вступ пострадянських країн до ЄС
22:09
Росія продовжує продукувати фейки
Нова ІПСО від Росії: "боєць ЗСУ закликає втікати з України та Сил оборони"
21:39
Потяг до перемоги
"Потяг до перемоги" від Укрзалізниці виграв European Excellence Awards
21:30
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Взяти Одесу, Харків та Дніпро. Які плани має Путін на війну в Україні
21:16
Андрій Лунін, Реал - Наполі
"Реал" вирішив зберегти Луніна. Пропонуватимуть контракт до 2028 року
21:07
Інтерв’ю
Тетяна Чорновол
Я зараз стикаюся з тим, що командири хваляться кількістю втрат: військова Тетяна Чорновол у розмові з Еспресо
21:06
Ексклюзив
військові, ЗСУ
"У гіршому випадку партизанська війна": майор запасу НГУ Гетьман розповів, що може бути, якщо Україні перестануть поставляти допомогу
20:51
Михайло Мудрик, "Челсі", АПЛ, чемпіонат Англії
Мудрика визнали найгіршим гравцем "Челсі" у матчі з "Шеффілдом" в АПЛ
20:33
Ексклюзив
Джозеф Байден
Республіканці зараз витискають Джозефа Байдена туди, куди він не хотів йти, - Чалий
20:32
російські танки, окупанти, оркі
Сьогодні ЗСУ знищили більшу частину колони, якою росіяни атакували на південь від Авдіївського терикона, - DeepState
20:32
Ексклюзив
Президент Венесуели Ніколас Мадуро готується до голосування на референдумі щодо прав Венесуели на потенційно багатий нафтою регіон Есекіба в Гайані, Каракас, Венесуела, 30.12.2023
Експерт Откидач розповів, чому революція у Венесуелі схожа на події в Білорусі, а Гуайдо - на Тихановську
20:02
OPINION
Лєна Чиченіна
Чи треба всіх годувати устрицями?
19:54
Міністерство оборони України
Міноборони з вересня отримало 21,2 млн грн від компаній, які не виконали умов договорів
19:49
Ексклюзив
Дональд Туск
Серйозна людина і вміє керувати: журналіст Сієрант про Дональда Туска і його співпрацю із Зеленським
19:45
Ексклюзив
Понад 90% ізраїльтян довіряє ЦАХАЛу, - професор Зеєв Ханін
19:34
Британія бойові судна
Британське командування не виключає відправки своїх військ до України, - експосол Пристайко
19:28
ЗСУ
Протягом доби відбулось 71 боєзіткнення, Сили оборони відбили 49 атак ворога на п'яти напрямках, - Генштаб
19:14
Володимир Зеленський
Протягом тижня українська ППО знищила 104 зі 112 застосованих Росією шахедів, - Зеленський
18:12
швидкі від Німеччини і ВООЗ
Німеччина спільно з ВООЗ передала Україні 20 швидких
18:09
Ексклюзив
Те, що відбувається між Сі Цзіньпіном і Путіним, схоже на те, що відбувається в Конгресі США, - дипломат Брайза
18:04
OPINION
Орест Сохар
Візит Зеленського до Аргентини продовжиться у Швейцарії
18:00
На фото: "Діснейленд"
Підбірка топових мультфільмів усіх часів від студії Disney
17:55
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
17:42
фейкові тг-канали
Росіяни активізували створення фейкових тг-каналів українських бригад і батальйонів: для чого їх використовують
17:23
Вагнерівці, схоже, влаштувалися до спецназу МВС Білорусі, - ЗМІ
Вагнерівці, схоже, влаштувалися до спецназу МВС Білорусі, - ЗМІ
17:11
Ексклюзив
Віктор Орбан
Орбан кинув Путіна: дипломат Чалий про ухвалення Єврорадою початку перемовин з Україною щодо вступу в ЄС
17:04
Фінляндія, кордон, нелегали
Ситуація на російсько-фінському кордоні: прем'єр Фінляндії заявив, що РФ гібридно атакує країну
16:52
діти, війна
Україна за сприяння Катару повернула ще трьох дітей, яких викрала РФ
16:20
наслідки обстрілу Курахового
Втретє за добу: росіяни вдарили осколковими снарядами по Кураховому на Донеччині
16:19
Угорщина
Угорщина погрожує накласти вето на вступ Болгарії до Шенгенської зони, якщо вона не скасує податок на транзит російського газу
16:19
Італія закупить HIMARS у США
16:05
OPINION
Віктор Каспрук
Іран снить і бачить, як знищити Ізраїль
15:47
Володимир Фітьо
Росіяни атакують село Синьківка на Харківщині, аби вийти до Куп'янська, - речник Сухопутних військ
15:39
Авдіївка
Переважно живуть у підвалах: в Авдіївці досі перебувають 1230 людей
15:34
Огляд
Олександр Алієв
Алієву дали УБД, Зеленський побалакав з президентом УЄФА, а "Шахтар" гратиме в Лізі Європи: головні новини спорту за тиждень
15:12
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 16 грудня: за скільки можна купити долар і євро
15:11
У Миколаєві співробітники ТЦК прийшли до "Епіцентру": перекрили виходи, роздають повістки чоловікам, - ЗМІ
14:50
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Чому збільшилась тривалість тривоги: пояснення від Повітряних сил
14:20
Ізраїль
Ізраїль і Катар розглядають можливість відновлення угоди про звільнення заручників у Газі, - Wall Street Journal
14:15
Ексклюзив
Чалий
Мій висновок наступний - є два сценарії: Чалий про пакет допомоги Україні на $61,4 млрд від США
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV