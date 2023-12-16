Такого низького податку, як в Україні, немає більше ніде у світі, - Жеваго

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я впевнений, все, що від нас вимагає Захід, наші партнери, люди, які дають нам свої гроші, гроші платників податків і якщо вони їх дають, то не використовують їх у себе в країнах, не будують школи, дороги, медичні заклади. Вони дають гроші на боротьбу України за агресором, з Російською Федерацією. Якщо вони вимагають від нас щось виконати, то ми повинні це виконувати", - пояснює Жеваго.

Меценат підкреслив, що в Україні ФОП сплачує 5% податків, а в Європі таких низьких відсотків не існує: "Там немає жодного податку меншого ніж 15-30%. Тобто всі робітники, підприємці сплачують набагато більше у Європі та Сполучених Штатах порівняно з Україною. У цій ситуації, якщо вони нас просять: будь ласка, виконайте це, - ми повинні це виконувати, але в цій ситуації Україна повинна це робити чесно".

За його словами, впровадження мораторію було вимогою європейської спільноти, Сполучених Штатів та Міжнародного валютного фонду.

"Це один з маяків, які вони пропонують Україні виконати й нічого не станеться страшного, що ми прийняли ці рішення. Я сподіваюся, що бізнес - це зрозуміє, бо під час війни всі повинні консолідуватися і допомагати державі, перш за все отримувати якомога більше податків. Тому що з податків фінансують Збройні Сили України. Упевнений те що від нас вимагає Міжнародно валютний фонд, європейська спільнота, США це не щось занадто, це те саме, що роблять їхні підприємці", - підсумував інвестор.

Що передувало

У вересні Кабінет Міністрів України схвалив скасування мораторію на проведення податкових перевірок: під час воєнного стану їх здійснюватимуть за наявності безпечних умов.

Президент України Володимир Зеленський схвалив закон, який скасовує мораторій на податкові перевірки. 6 грудня Верховна Рада отримала документ із його підписом, повідомляється в картці законопроєкту №10016-д. Цей закон є одним із ключових умов співпраці з МВФ.

Документальні планові перевірки можуть стосуватися платників, які за 2021 рік відповідають одному з таких критеріїв: рівень сплати податку на прибуток або ПДВ на понад 50% нижчий, ніж у галузі; дебіторська заборгованість у два рази більша, ніж кредиторська; річний дохід понад 10 млн грн; загальна сума витрат у податковій декларації понад 75% річного доходу. Також податкова може перевіряти підприємців, які платять працівникам менше, ніж середня зарплата по галузі. Мораторій на перевірки ФОП першої та другої груп залишається. Також обмеження діють для підприємств, які зареєстровані на окупованих територіях або територіях, де тривають бойові дії. У законі також передбачено обовʼязкові перевірки підакцизної продукції, готелів та фінансових установ.