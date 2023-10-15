"Такої ментальної поразки, як на Харківщині, у РФ не було ніде", - Буданов

Про це Буданов розповів в інтерв’ю Дмитру Комарову для документального проєкту "Рік. Харківщина".

"Для встановлення контролю над містами й населеними пунктами входила росгвардія. Це стандартна тактика для росіян, вони на всіх напрямках так заходили: підрозділ збройних сил і одразу за ними або разом з ними підрозділи росгвардії", – сказав очільник розвідки.

Буданов підкреслив, що неодмінним компонентом присутності противника була пропаганда, яка націлена на підміну реальності: "Підміна реальності, зазвичай, всюди починається зі штучної зміни історії".

За словами розвідника, швидкий і несподіваний прорив українських військ на Харківщині торік, який дозволив очистити від ворога майже всю територію області, здивував навіть найбільш божевільних та безглуздих агітаторів Кремля.

"Вони (окупанти, – ред.) не були до цього готові абсолютно. Якщо згадати медійну активність, навіть такі відверті пропагандисти, як Симоньян, Соловйов, тоді замовкли й потроху говорили – що ж це відбувається, ми втрачаємо, нас вибивають. Вони були розгублені. Питання в суспільстві постало – а як це може бути, щоб Росію вибили? Такої ментальної поразки, як на Харківщині, у них не було ніде. Я вам гарантую, що в російській історії цю сторінку навіть не згадають", – зазначив начальник ГУР МО України.