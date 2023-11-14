Тактика мʼясних штурмів окупантів біля Бахмута продовжується, - пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков
Пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Р. Дашкевича Олег Калашніков повідомив, що російські війська продовжують мʼясні штурми позицій ЗСУ і не шкодують особовий склад для цього
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Сьогодні росіяни намагаються берегти техніку. Вони дуже часто окопують свою техніку. Втім, є випадки, коли для атак окупанти використовують важку броньовану техніку. Також на Бахмутському напрямку окупанти поповнюють свої підрозділи свіжо мобілізованими", - розповів Калашніков.
Пресофіцер розповів, що противник продовжує використовувати тактику мʼясних штурмів біля Бахмута
"Окупанти перекидають на Бахмутський напрямок підрозділи “Шторм Z” та поповнюють свої ряди свіжо мобілізованими. Окупанти застосовують для штурмів безпосередньо людський фактор. Тобто, зараз ми знову спостерігаємо повтор мʼясних штурмів, які ми бачили раніше. Минулого тижня в напрямку Кліщіївки в складі однієї роти окупанти саме так і намагались атакувати наші позиції. Особовий склад вони просто не шкодують", - додав він.
- У неділю, 12 листопада, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив про активізацію російської армії на Бахмутському напрямку. Водночас Сили оборони України відбивають ворожі атаки.
- 12 листопада заступник командира 3-ої штурмової бригади, екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ Максим Жорін повідомив, що окупанти намагаються наступати на Бахмутському напрямку. Ситуація важка, але контрольована.
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