Тактика мʼясних штурмів окупантів біля Бахмута продовжується, - пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Сьогодні росіяни намагаються берегти техніку. Вони дуже часто окопують свою техніку. Втім, є випадки, коли для атак окупанти використовують важку броньовану техніку. Також на Бахмутському напрямку окупанти поповнюють свої підрозділи свіжо мобілізованими", - розповів Калашніков.

Пресофіцер розповів, що противник продовжує використовувати тактику мʼясних штурмів біля Бахмута

"Окупанти перекидають на Бахмутський напрямок підрозділи “Шторм Z” та поповнюють свої ряди свіжо мобілізованими. Окупанти застосовують для штурмів безпосередньо людський фактор. Тобто, зараз ми знову спостерігаємо повтор мʼясних штурмів, які ми бачили раніше. Минулого тижня в напрямку Кліщіївки в складі однієї роти окупанти саме так і намагались атакувати наші позиції. Особовий склад вони просто не шкодують", - додав він.