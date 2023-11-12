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Заступник командира 3-ої ОШБ Жорін розповів про атаки РФ на Бахмутському напрямку

12 листопада, 2023 неділя
15:44
Війна з Росією

Окупанти намагаються наступати на Бахмутському напрямку. Ситуація важка, але контрольована

Про це розповів заступник командира 3-ої штурмової бригади, екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ Максим Жорін у етері телеканалу "Еспресо".

"Для нас це було очікувано. Ми розуміли, що цей процес буде розпочинатись, бо спостерігали за тим, як накопичуються сили на нашому напрямку, як сюди перекидають підрозділи. На даний момент дійсно ситуація важка і досить активна, але абсолютно контрольована", - пояснив Жорін.

За його словами, ворог намагається знайти слабкі місця в обороні ЗСУ, тому здійснює спроби наступальних атак майже по всій лінії на півдні і півночі від Бахмута.

"У цих атаках ворог успіху не має, але радіти нема чому, бо окупанти продовжують перекидати сюди сили і тиснути. Вони планують далі шукати ці слабкі місця в нашій обороні", - зазначив командира 3-ої штурмової бригади.

Він розповів про тактику армї РФ на Бахмутському напрямку.

"Нові ворожі підрозділи, які ще не були на цьому напрямку, спочатку пробують наступати великими бронегрупами, угрупованнями, але що з цим робити ми вже дуже добре знаємо. Тому вони всі захлинулись у металобрухті. Далі вони переходять до тактики малих груп і більш локалізованих атак з прощупуванням нашої оборони. Зараз десантники, які намагаються штурмувати на цьому напрямку, здебільшого намагаються наступати без броньованої техніки. Вони використовують її виключно як "таксі" до певних рубежів і далі в пішому порядку намагаються наступати на наші позиції", - додав Жорін.

  • За даними Генштабу, протягом доби 12 листопада на Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника. Своєю чергою Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
  • У неділю, 12 листопада, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив про активізацію російської армії на Бахмутському напрямку. Водночас Сили оборони України відбивають ворожі атаки.
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російська армія
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Донеччина
окупанти
Бахмут
Військові новини
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