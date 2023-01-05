Талібан домовився з Китаєм про видобуток нафти на півночі Афганістану
Адміністрація Афганістану під керівництвом талібів укладе угоду з Китаєм про видобуток нафти в басейну Амудар'ї на півночі країни
Про це інформує Reuters.
Зазначають, що таку заяву зробили представники Талібану та Китаю в четвер, 5 січня, на пресконференції в Кабулі.
Контракт буде підписано з компанією Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Co (CAPEIC). Для Талібану це буде першою великою угодою з видобутку сировини з іноземною компанією, яку вони підпишуть з моменту приходу до влади у 2021 році.
"Нафтовий контракт на Амудар'ї є важливим проєктом між Китаєм і Афганістаном", - сказав посол Китаю Ван Юй.
Агентство зазначає, що Китай офіційно не визнав владу Талібану. Утім він має значні інтереси в Афганістані, який розташований в центрі регіону, важливого для китайської інфраструктурної ініціативи "Пояс і шлях".
Після підписання угоди, китайська компанія інвестуватиме в Афганістан 150 млн доларів щорічно. Інвестиції, як очікується, зростуть до 540 млн доларів за три роки після підписання 25-річного контракту. Відтак Талібан матиме 20% партнерства в проєкті, проте воно може зрости до 75%. Ще однією умовою угоди є те, що перероблятимуть нафту обов'язково на території Афганістану.
Виконуючий обов'язки віцепрем'єр-міністра Мулла Барадар на пресконференції в Кабулі заявив, що інша китайська компанія, назву якої він не озвучив, не продовжила видобуток нафти після падіння попереднього уряду в Афганістані. Тому зараз угоду підпишуть із CAPEIC.
"Ми просимо компанію продовжити процедуру відповідно до міжнародних стандартів, а також ми просимо їх забезпечити інтереси людей Сар-е Пул", - сказав Барадар.
Раніше, у 2012 році, китайська компанія National Petroleum Corp (CNPC) підписувала контракт на видобуток нафти в басейні Амудар'ї із попереднім урядом Афганістану, який підтримував США.
- 5 січня стало відомо, що Китай, а також Індія з великими знижками почали імпортувати нафту з Росії.
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