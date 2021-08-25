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Таліби просять жінок не виходити на вулицю "з міркувань безпеки"

25 серпня, 2021 середа
13:36
Світ

Речник бойовиків "Талібану" Забіхулла Муджахід порекомендував працюючим жінкам залишатись вдома, поки для них не створять "належну систему безпеки"

Про це розповідає ВВС.

"Наші сили безпеки не навчені тому, як поводитися з жінками, як розмовляти з ними. Поки ми не забезпечимо повну безпеку, ми просимо жінок залишатися вдома",- зазначив Забіхулла Муджахід, представник терористів, які захопили владу в Афганістані.

Речник талібів наголосив, що це тимчасове обмеження.

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В ООН не тільки "висловили стурбованість" з приводу прав жінок в Афганістані, а й повідомили, що отримали повідомлення про вербування дітей-солдатів і страти талібами.

Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію, що підтверджує "непохитну прихильність" прав жінок і дівчат, однак документ не містить тих пунктів, про які просили правозахисники, а саме - призначити спеціального слідчого ООН по Афганістану.

  • Таліби у своїй пропаганді обіцяли, що за їхньої влади афганські жінки "будуть дуже щасливими, зможуть працювати, вчитися і стати членами уряду, якщо продовжать жити за шаріатом". 17 серпня таліби оголосили, що в країні поважатимуть права жінок "за законами ісламу"
  • Зокрема, йшлося про дозвіл на роботу та освіту в університетах для жінок.
     

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Афганістан
Талібан
права жінок
таліби
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