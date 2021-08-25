Таліби просять жінок не виходити на вулицю "з міркувань безпеки"

Про це розповідає ВВС.



"Наші сили безпеки не навчені тому, як поводитися з жінками, як розмовляти з ними. Поки ми не забезпечимо повну безпеку, ми просимо жінок залишатися вдома",- зазначив Забіхулла Муджахід, представник терористів, які захопили владу в Афганістані.



Речник талібів наголосив, що це тимчасове обмеження.



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В ООН не тільки "висловили стурбованість" з приводу прав жінок в Афганістані, а й повідомили, що отримали повідомлення про вербування дітей-солдатів і страти талібами.



Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію, що підтверджує "непохитну прихильність" прав жінок і дівчат, однак документ не містить тих пунктів, про які просили правозахисники, а саме - призначити спеціального слідчого ООН по Афганістану.

Таліби у своїй пропаганді обіцяли, що за їхньої влади афганські жінки "будуть дуже щасливими, зможуть працювати, вчитися і стати членами уряду, якщо продовжать жити за шаріатом". 17 серпня таліби оголосили, що в країні поважатимуть права жінок "за законами ісламу"

Зокрема, йшлося про дозвіл на роботу та освіту в університетах для жінок.

