Таліби взяли під домашній арешт експрезидента країни Хаміда Карзая, - ЗМІ

Про це розповідає CNN.

За словами співрозмовників журналістів, у понеділок, 23 серпня, таліби вилучили зброю у групи охоронців Карзая і забрали у нього автомобілі, тож колишній президент переїхав до прем'єр-міністра Абдулли Абдулли.

У середу, 25 серпня, таліби також провели обшук у будинку Абдулли, забрали у нього охорону та транспортні засоби.

Нині Карзай та Абдулла фактично перебувають під домашнім арештом у Кабулі без охоронців.

Минулого тижня представник талібів заявив, що радикальний рух хоче сформувати "інклюзивний" уряд. Відтоді вони провели переговори з колишнім президентом Карзаєм та прем’єром Абдуллою, які залишилися в Кабулі, коли таліби захопили столицю.

Станом на 19 серпня таліби не контролювали провінції Панджер та Парван. Панджерська ущелина слугує природним коридором між північними та південними регіонами країни. Ці провінції контролюються урядовими військами Афганістану, які продовжили боротьбу на чолі з Амруллою Салехом, колишнім першим віцепрезидентом країни, який оголосив, що згідно з конституцією в разі втечі президента переймає його обов'язки. Символом спротиву талібам є також син національного героя Афганістану Ахмад Шаха Масуда - Ахмад Масуд-молодший, який закликав афганців до спротиву. Його батько свого часу отримав прізвисько "Панджерський лев" і успішно протистояв радянській окупації країни в ущелині протягом всієї війни 1979-1989 років.

19 серпня, в день святкування 102 річниці незалежності країни від Британської імперії "Талібан" заявив про перейменування країни в "Ісламський емірат Афганістан". На сході в місті Асадабад - центрі провінції Кунар з населенням, яке на 2021 рік становили майже 50 тис., ісламісти вбили кількох протестувальників, які з національними прапорами вийшли на вулиці. У Кабулі протестувальники пронесли 200-метрове знамено національного чорно-червоно-зеленого прапора

Війська Масуда у Панджері досі тримаються, відбивши перший штурм 23 серпня.