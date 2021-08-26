Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Таліби взяли під домашній арешт експрезидента країни Хаміда Карзая, - ЗМІ

Таліби взяли під домашній арешт експрезидента країни Хаміда Карзая, - ЗМІ

26 серпня, 2021 четвер
16:09

Журналісти розповідають,що таліби роззброїли охорону експрезидента країни Хаміда Карзая. Він переїхав до маєтку експрем'єра країни Абдулли Абдулли. Втім, охорону останнього теж роззброїли

Про це розповідає CNN.

За словами співрозмовників журналістів, у понеділок, 23 серпня, таліби вилучили зброю у групи охоронців Карзая і забрали у нього автомобілі, тож колишній президент переїхав до прем'єр-міністра Абдулли Абдулли.

У середу, 25 серпня, таліби також провели обшук у будинку Абдулли, забрали у нього охорону та транспортні засоби.

Нині Карзай та Абдулла фактично перебувають під домашнім арештом у Кабулі без охоронців.

Читайте також: Чи стане Ахмад Масуд “Панджшерським левом” - 2?

Минулого тижня представник талібів заявив, що радикальний рух хоче сформувати "інклюзивний" уряд. Відтоді вони провели переговори з колишнім президентом Карзаєм та прем’єром Абдуллою, які залишилися в Кабулі, коли таліби захопили столицю.

  • Станом на 19 серпня таліби не контролювали провінції Панджер та Парван. Панджерська ущелина слугує природним коридором між північними та південними регіонами країни. Ці провінції контролюються урядовими військами Афганістану, які продовжили боротьбу на чолі з Амруллою Салехом, колишнім першим віцепрезидентом країни, який оголосив, що згідно з конституцією в разі втечі президента переймає його обов'язки. Символом спротиву талібам є також син національного героя Афганістану Ахмад Шаха Масуда - Ахмад Масуд-молодший, який закликав афганців до спротиву. Його батько свого часу отримав прізвисько "Панджерський лев" і успішно протистояв радянській окупації країни в ущелині протягом всієї війни 1979-1989 років.
  • 19 серпня, в день святкування 102 річниці незалежності країни від Британської імперії "Талібан" заявив про перейменування країни в "Ісламський емірат Афганістан". На сході в місті Асадабад - центрі провінції Кунар з населенням, яке на 2021 рік становили майже 50 тис., ісламісти вбили кількох протестувальників, які з національними прапорами вийшли на вулиці. У Кабулі протестувальники пронесли 200-метрове знамено національного чорно-червоно-зеленого прапора
  • Війська Масуда у Панджері досі тримаються, відбивши перший штурм 23 серпня. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Афганістан
заручники
Талібан
війна в Афганістані
Кабул
таліби
Читайте також:
25 серпня, 2021 середа
Пак'яо показав важкі наслідки поразки від кубинського боксера
22 серпня, 2021 неділя
Зеленський заперечив Меркель: "Я б не змішував два питання - щодо "Північного потоку 2" і щодо виробництва водню"
Андрей Лунин
25 серпня, 2021 середа
Збірна України перед матчами відбору ЧС-2022 втратила ще одного голкіпера
Київ
+15
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.71
    Купівля 26.71
    Продаж 26.94
  • EUR
    Купівля 31.26
    Продаж 31.66
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
26 серпня
18:12
Бакалаврів та магістрів зможуть позбавляти дипломів через плагіат: рішення Кабміну
18:01
СБУ оголосила підозру у держзраді ексочільнику одного із районів на Херсонщині
18:00
Теракти у Кабулі вчинив терорист-смертник "Ісламської Держави", - POLITICO
17:50
"Зоря" - "Рапід"
"Зоря" - "Рапід": букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи
17:46
Наталка Діденко
"Поки що без заморозків": синоптик Наталка Діденко попередила про дощі й прохолодні ночі
17:41
У Києві чоловік помер за кермом, сталась ДТП
17:39
Кабул
Кабул: вибухів було 2, у готелі, де базувались британці, щонайменше 13 загиблих, включаючи дітей
17:32
ООС
В зоні ООС з початку доби зберігається "тиша"
17:25
вакцина
В Україні відкриють підприємство для виробництва тест-систем та вакцин
17:24
В Кабулі очікують ще один вибух, - посол Франції
17:17
Паралімпіада, плавання
Паралімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
17:15
АВВА
Шведський гурт АВВА вперше за майже 40 років випустить нові пісні
17:11
аеропорт Кабул
Перед аеропортом Кабула прогримів вибух, - Пентагон
17:04
електропоїзд Stadler
Укрзалізниця планує до кінця 2022 року запустити на приміських маршрутах електрички Stadler
17:04
Оновлено
У Києві невідомий кинув "коктейль Молотова" в офіс уповноваженого з прав людини: його затримали
16:56
трансплантація
У "Дії" з'явиться можливість дозволити віддати свої органи на донорство після смерті, - Ляшко
16:51
вайпер
На упаковки рідин для електронних сигарет нанесуть акцизні марки: Кабмін підтримав постанову
16:42
Ілля Куса
Ситуація в Афганістані стабільна, але наступні два місяці покажуть, чи зможуть таліби утриматись при владі, - Куса
16:34
Гостинний двір
Гостинний двір у Києві почала охороняти поліція, - Мінкульт
16:31
Сергій Гармаш
Гармаш: РФ самоусунулася від переговорного процесу в ТКГ як сторона конфлікту
16:30
комуналка
АМКУ перевіряє "Київтеплоенерго" через збільшення рахунків за опалення "заднім числом"
16:20
Денис Монастирський
МВС розширить в Україні мережу Центрів безпеки, які об'єднають поліцію, "швидку" та пожежну служби
16:18
Тарас Шамайда
Влада має стимулювати використання української мови, - Шамайда
16:09
коронавірус
Україна може вийти із "зеленої" карантинної зони вже у вересні, - Київська школа економіки
16:05
Всеволод Ченцов
Новий представник України при ЄС озвучив пріоритети у роботі
15:57
екологія
Забруднили річку на 23 млн грн: "Житомирводоканал" у серпні злив у Тетерів 120 тис. куб.м відходів
15:35
Дмитро Кулеба
Кулеба щодо заяви Лаврова про "приватизацію" Україною Дня хрещення Русі: це ви намагаєтесь привласнити чужу історію
15:34
Олександра Устінова
Нардепка Устінова заявила, що її квартиру арештували, а авто оголосили у розшук
15:30
аеропорт Кабул
США планують за 36 годин забрати з Кабулу понад 1,8 тис. афганців та завершити евакуацію, - СNN
15:21
На Прикарпатті люди частково перекрили рух транспорту через поганий стан доріг
15:09
школа каркнтин
Київ не планує закривати садочки та початкову школу на карантин під час нової хвилі коронавірусу
15:00
ТЕЦ
Ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС залишається критичною, - Укренерго
14:56
Кабул аеропорт
Кабул: міноборони Німеччини закликає не їхати в аеропорт самостійно через підвищення можливості теракту
14:55
Андрій Гречило
"Невиправдана корона та синьо-жовта стрічка в ролі килимка", − геральдист Андрій Гречило про "ляпи" Великого герба
14:41
Міненерго пропонує замінити "зелений" тариф для виробників відновлюваної енергетики
14:40
На кордоні затримали українця, що намагався ввезти майже 3 кг наркотиків під виглядом біодобавок для тварин
14:40
Ексклюзив
Є простір для зловживання, - експерт про новий дозвіл щодо відключення боржників від компослуг
14:22
коронавірус
Росія побила антирекорд смертності від коронавірусу
14:16
Ярослав Юрчишин
Судова реформа стане головним питанням нової сесії Верховної Ради, - Юрчишин
14:01
ПЛР-тест
Кількість випадків штаму "Дельта" в Україні зросла: у МОЗ заявили про готовність до нової COVID-хвилі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV