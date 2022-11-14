Танкіста РФ, який обстрілював цивільних у Маріуполі, посадили на 12 років
Бойовик "ДНР" на прізвисько Філ отримав тюремний термін у 12 років за обстріли Маріуполя
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Слідчі СБУ встановили, що як оператор-навідник танку Т72 він здійснив щонайменше 20 пострілів по житлових багатоповерхівках Маріуполя. Рашиста вдалося схопити у кінці квітня неподалік села Рівнопіль на Донеччині. Тоді ЗСУ підбили його танк, а пораненого бойовика взяли у полон", - йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією, підчас слідчих дій вдалося встановити, що цей танкіст має "довгу кар’єру" у терористичних угрупованнях "ДНР":
Він приєднався до терористів ще у 2014 році, воював у "5 роті 2 мотострілкового батальйону 7 бригади 9 полку морської піхоти "ДНР" на посаді кулеметника, був на посаді стрільця у батальйонах "Сомалі", "Чечен", "П’ятнашка". Окрім того перебував у фейковій фінансово-економічній поліції та у "2 взводі 2 роти танкового батальйону 9 полку морської піхоти "народної міліції "ДНР", а на початку повномасштабного вторгнення РФ він офіційно приєднався до 8 армії окупантів як оператор-навідник танку Т72.
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