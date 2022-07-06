Танку окупантів "зірвало башню" на Донбасі після зустрічі із ЗСУ
На Донбасі підрозділи Збройних сил України ліквідували російський танк
Про це інформує ОТУ "Північ".
"Десь в степах Донбасу ворожий танк зустрівся із воїнами ЗСУ і від радості йому "зірвало башню". От така коротка казочка", - пише територіальне управління.
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