Раніше так само було анексовано громади на окупованій частині Запорізької області.

Жодних заяв чи рішень з цього приводу "синод УПЦ" в Києві не зробив. Бо як можуть підлеглі служителі моспатріархії (митрополит Онуфрій з його синодом) осуджувати своє начальство у Москві та свого патріарха Гундяєва? Максимум - "виразити незгоду", і то щоб не було помітно.

Але я не зовсім про це.

За правилами МПвУ Антоній Паканич, як "управитель справами УПЦ", відповідає за підготовку засідань і проєктів рішень синоду цієї структури. І я цілком упевнений, що Паканич, який продовжує підтримувати контакти з Москвою та координувати з тамтешнім керівництвом свою позицію, не міг не знати, що моспатріархією готується анексія громад "УПЦ" на окупованій частині Херсонщини. Паканич не міг не знати, що у Мск буде засідання і що таке рішення планується.

І, на мою думку, це було мотивом, щоби "засідання Синоду УПЦ" провести на день раніше. Аби не довелося реагувати на черговий плювок з Мск на "широку автономію УПЦ".

Ця деталь вкотре свідчить про подальший тісний звʼязок між підлеглими ієрархами "незалежної УПЦ" і їхнім московським начальством.

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Для секти москвославних, звісно, це не доказ. Вони навіть якби побачили, що митрополит Онуфрій цілує портрет Путіна, то сказали б, що це ілюзія, створена ПЦУ. Але для інших, хто ще перебуває у тій структурі, але не втратив здорового глузду, чи не є це черговим приводом подумати: що має статися, щоби ви нарешті полишили організацію, керівництво якої на десятому році війни продовжує танцювати під російську свистульку?

P.S. Чи може хтось вірить, що "синод УПЦ" терміново відреагує? Он, митрополита Антонія Фіалка за фразу в інтервʼю про можливе спілкування з ПЦУ вже за пару годин після ефіру "відправили на спокій", придумавши "прохання", якого він не писав. Коли йдеться про боротьбу з ПЦУ - "синод УПЦ" вміє бути й оперативним, і красномовним. А щодо моспатріархії він сліпий, глухий і німий. Власне, про що і заявив речник Гундяєва Лєгойда.

Джерело

Про автора. Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Священного Синоду, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ

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