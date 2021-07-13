Таран і заступник помічника Блінкена обговорили візит Зеленського до США
Міністр оборони Андрій Таран провів розмову із заступником помічника держсекретаря США Джорджем Кентом
Про це повідомляє пресцентр Міноборони.
Під час неї обговорили воєнно-політичну складову порядку денного майбутнього візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів.
Зокрема, звернули увагу на розширення дво- та багатосторонньої договірно-правової бази та окремі питання військово-технічного співробітництва. Водночас Кент заявив, що прибув в Україну на два тижні.
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