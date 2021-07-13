Таран і заступник помічника Блінкена обговорили візит Зеленського до США

Про це повідомляє пресцентр Міноборони.

Під час неї обговорили воєнно-політичну складову порядку денного майбутнього візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів.

Зокрема, звернули увагу на розширення дво- та багатосторонньої договірно-правової бази та окремі питання військово-технічного співробітництва. Водночас Кент заявив, що прибув в Україну на два тижні.