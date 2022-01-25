Тайсон на тлі чуток про бій з блогером зробив гучну заяву про своє майбутнє

Про це повідомляє BoxingScene.

За словами Майка Тайсона, зараз він не зацікавлений у поєдинку проти блогера Джейка Пола та взагалі не має наміру повертатися на ринг.

"Щодо бою з Джейком Полом, то я навіть не зацікавлений у ньому. Якби це було тоді, коли все починалося, можливо, я провів із ним поєдинок, але зараз усе пішло не так. Не знаю, що буде далі, але думаю, що я більше ніколи не битимуся", - сказав Тайсон.

Він додав, що погодився на бій з Роєм Джонсом у листопаді 2020 року, щоб знову отримати задоволення від боксу, а не заради грошей.

"Багато хлопців хочуть провести зі мною поєдинок та називають гонорари у $100 млн. Сумніваюся, що ще колись робитиму подібні речі. Я хотів провести бій з Джонсом просто заради задоволення, щоб повеселитися. Деякі люди підняли все це на інший рівень, і веселощі зникли", - пояснив Тайсон, який є колишнім абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.