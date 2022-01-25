Тайсон на тлі чуток про бій з блогером зробив гучну заяву про своє майбутнє
Легендарний американський боксер Майк Тайсон заявив, що може більше ніколи не повернутися на ринг
Про це повідомляє BoxingScene.
За словами Майка Тайсона, зараз він не зацікавлений у поєдинку проти блогера Джейка Пола та взагалі не має наміру повертатися на ринг.
"Щодо бою з Джейком Полом, то я навіть не зацікавлений у ньому. Якби це було тоді, коли все починалося, можливо, я провів із ним поєдинок, але зараз усе пішло не так. Не знаю, що буде далі, але думаю, що я більше ніколи не битимуся", - сказав Тайсон.
Він додав, що погодився на бій з Роєм Джонсом у листопаді 2020 року, щоб знову отримати задоволення від боксу, а не заради грошей.
"Багато хлопців хочуть провести зі мною поєдинок та називають гонорари у $100 млн. Сумніваюся, що ще колись робитиму подібні речі. Я хотів провести бій з Джонсом просто заради задоволення, щоб повеселитися. Деякі люди підняли все це на інший рівень, і веселощі зникли", - пояснив Тайсон, який є колишнім абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.
- 24 січня стало відомо, що Майк Тайсон може провести бій з Джейком Полом.
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