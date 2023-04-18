Про це повідомляє видання Bloomberg, з посиланням на власні джерела.

У джерелі йдеться, що Тайвань раніше закуповував версії Harpoon для корабельного базування, що виробляються Boeing Co. Пентагон оголосив про контракт з Boeing на 1,7 мільярда доларів 7 квітня, але не згадав Тайвань як покупець.

Угода укладена на тлі високої напруженості між США та Китаєм, особливо через Тайвань, на який Китай претендує як на частину своєї території. Китай провів військові навчання навколо Тайваню після того, як цього місяця його президент зустрівся у Каліфорнії зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті.

Підполковник армії Мартін Майнерс, представник міністерства оборони, відмовився повідомити, чи буде Тайвань одержувачем ракет Harpoon, але сказав, що "ми продовжимо працювати з промисловістю, щоб своєчасно постачати до Тайваню оборонне обладнання".

"Надання Сполученими Штатами Тайваню оборонних виробів, включаючи підтримку існуючого потенціалу через закордонні військові продажі та прямі комерційні продажі, має важливе значення для безпеки Тайваню", – сказав Майнерс.