Тайвань повідомляє про посилення військової активності Китаю з наближенням виборів
У суботу, 23 грудня, Тайвань заявив про китайські військові літаки та кораблі навколо острова, які перетинали серединну лінію Тайванської протоки за три тижні до голосування на місцевих виборах
Про це повідомляє Reuters.
На Тайвані триває передвиборча кампанія на президентських і парламентських виборах, які відбудуться 13 січня. Відносини з Китаєм є основним предметом суперечок.
Міністерство оборони Тайваню заявило, що з 13:30 (05:30 за Гринвічем) в суботу було зафіксовано винищувачі J-10, J-11 і J-16, а також літаки раннього попередження, що діяли в повітряному просторі на північ, середину і південний захід від Тайваню.
Десять літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки або райони поблизу, працюючи з китайськими військовими кораблями для проведення "спільного патрулювання бойової готовності", заявили в міністерстві.
У відомстві заявили, що Тайвань направив власні сили для моніторингу.
Китай не коментує останню хвилю військової активності поблизу Тайваню. Раніше він описував їх як такі, що спрямовані на запобігання "змови" між тайванськими сепаратистами та Сполученими Штатами та захист територіальної цілісності Китаю.
Згідно з опитуваннями громадської думки, керівна Демократична прогресивна партія Лай Чін-те, яку Пекін засуджує як сепаратистку, є лідером на посаду наступного президента Тайваню.
Головна опозиційна партія Тайваню, Гоміндан, традиційно підтримує тісні зв'язки з Пекіном і пообіцяла відновити діалог з Китаєм у разі перемоги на виборах. Але вона також заявляє, що народ Тайваню - єдиний, хто може вирішувати своє майбутнє.
- 20 грудня стало відомо, що під час зустрічі, яка відбулася в листопаді в Сан-Франциско, лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив президентові США Джо Байдену, що Пекін "возз’єднає" Тайвань із материковим Китаєм, додавши, що це відбуватиметься "мирним шляхом".
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