Тайвань пожертвує $56 млн на відновлення цивільної інфраструктури України

Про це повідомляє Taiwan News, посилаючись на заяву міністра закордонних справ країни Джозефа Ву.

Під час прийому на честь тайвансько-української дружби Ву розповів. що ці кошти нададуть для відновлення шкіл, лікарень та іншої цивільної інфраструктури. Міністр зазначив, що бюджет ще мають затвердити законодавчо, проте він впевнений, що це не буде проблемою.

Ву також відзначив, що частина цих коштів буде використана для співробітництва Тайваню з "однодумцями з Центральної та Східної Європи", включно з Польщею, Словакією, Чехією та Литвою.

"Об'єднавшись, ми зможемо відновити Україну", - сказав посадовець.

Він також повідомив, що з наступного року будуть відкриті стипендії для українських студентів, подача заявок уже доступна.

Міністр закордонних справ республіки Тайвань Джосеф Ву на телеканалі "Еспресо" дав перше інтерв'ю українському ЗМІ, в якому розповів про глобальну загрозу від Китаю та Росії, а також про перспективи співпраці між країнами.

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