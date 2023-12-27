Тайвань провів перші в історії навчання зі стрільбою в прибережній зоні: готувалися протидіяти десанту з Китаю

Про це пише CNA.

Вказано, що навчання відбувалися у прибережній зоні відпочинку Гуаньінь в Таоюані у вівторок, 26 грудня. Військові імітували оборону пляжу, за допомогою стрілецької зброї, а саме гвинтівок Т65К2, Т91 і пістолетів.

Як заявили військові, узбережжя у Таоюані - важливе місце для проведення навчань, оскільки у місті є міжнародний аеропорт. Також воно близько розташовано до ключових урядових установ у сусідньому Тайбеї.

Навчання у цьому районі проводилися і раніше, це перший випадок, коли навчання з бойовою стрільбою відбулися на пляжі для відпочинку. Наступні польові навчання подібного характеру відбудуться в четвер, 28 грудня, на пляжі Сішу в Тайнані.