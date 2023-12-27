Тайвань провів перші в історії навчання зі стрільбою в прибережній зоні: готувалися протидіяти десанту з Китаю
Тайванська армія провела перші в історії навчання з бойовою стрільбою на популярних пляжах, розташованих близько до Китаю: військові готувалися до можливої висадки китайського десанту
Про це пише CNA.
Вказано, що навчання відбувалися у прибережній зоні відпочинку Гуаньінь в Таоюані у вівторок, 26 грудня. Військові імітували оборону пляжу, за допомогою стрілецької зброї, а саме гвинтівок Т65К2, Т91 і пістолетів.
Як заявили військові, узбережжя у Таоюані - важливе місце для проведення навчань, оскільки у місті є міжнародний аеропорт. Також воно близько розташовано до ключових урядових установ у сусідньому Тайбеї.
Навчання у цьому районі проводилися і раніше, це перший випадок, коли навчання з бойовою стрільбою відбулися на пляжі для відпочинку. Наступні польові навчання подібного характеру відбудуться в четвер, 28 грудня, на пляжі Сішу в Тайнані.
- 24 грудня міністерство оборони Тайваню заявило, що за добу воно виявило вісім китайських винищувачів, які перетнули середню лінію Тайванської протоки, а також одну китайську повітряну кулю. Військову активність Китаю вони пояснюють наближенням виборів.
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