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Включення Тайваню до системи ООН посилить безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні, - міністр МЗС Тайваню

11 вересня, 2024 середа
22:45
Тайвань

Ідея про те, що в системі ООН необхідно обирати між Китаєм і Тайванем, є хибною, — стверджує міністр закордонних справ Тайваню Лінь Чіа-лунг

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Про це йдеться у матеріалі The Diplomat.

Тайвань є виробляє понад 90% високоякісних напівпровідників у світі та значну частину передових мікросхем, які є рушійною силою революції у сфері штучного інтелекту (ШІ). Це робить його незамінним партнером у глобальних ланцюгах поставок. Через Тайванську протоку проходить більше половини обсягів світової морської торгівлі. 

“Спроби Пекіна змінити статус-кво через Тайванську протоку і поширити авторитаризм на весь Індо-Тихоокеанський регіон, становлять серйозну загрозу миру і безпеці в усьому світі”, - звертає увагу міністр закордонних справ Тайваню Лінь Чіа-лунг. 

Останнім часом світові лідери підкреслювали важливість підтримки миру та стабільності в Тайванській протоці. “І все ж, попри усвідомлення важливості зниження напруженості в регіоні, ООН досі не вжила заходів для вирішення проблем, пов'язаних з Китаєм, або для включення Тайваню в систему ООН”, - наголошує міністр.

На його думку, ідея про те, що в системі ООН необхідно обирати між Китаєм і Тайванем, є хибною дихотомією: зараз саме час для ООН еволюціонувати і переосмислити свою невиправдану політику, яка виключає Тайвань. Оскільки Пекін придушує законне право Тайваню на повноцінну участь в ООН та її спеціалізованих установах, використовуючи Резолюцію 2758 і поширюючи хибну думку про те, що Тайвань є частиною Китайської Народної Республіки. Тим самим КНР створює правову базу для виправдання майбутнього збройного вторгнення на Тайвань.

Міністр звертає увагу, що резолюція 2758 стосується лише питання представництва Китаю в ООН, і жодної згадки про Тайвань у ній немає. В Резолюції не вказано, що Тайвань є частиною КНР, а Пекіну не надано жодного права представляти Тайвань в системі ООН. 

“Якщо залишити неспростованими і не виправити помилкові заяви Пекіна, вони не лише змінять статус-кво в Тайванській протоці, але й поставлять під загрозу мир і стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні та загрожуватимуть міжнародному порядку, заснованому на правилах”, - вважає він. І додає, що для підтримки міжнародного миру та безпеки, ООН повинна повернутися до правильного тлумачення Резолюції 2758, а також дослідити засоби протистояння агресивним амбіціям Китаю.

Автор статті також наголошує, що експансіонізм Пекіна не зупиниться на Тайвані: Пекін прагне встановити контроль над міжнародними водами і кинути виклик глобальним нормам, а демократичну рішучість світовій спільноті необхідно демонструвати завчасно — поки не стало надто пізно. 

Як провідний світовий форум міжнародного співробітництва, система ООН має ідеальні можливості для вирішення регіональних безпекових викликів та підтримки глобальної економічної стабільності: особливі надії в цих питання покладаються на 79-ту Генеральну Асамблею ООН та Самміт. 

"Для того, щоб світ став безпечнішим і кращим, система ООН повинна включити Тайвань”, - резюмує Лінь Чіа-лунг.

Теги:
Китай
ООН
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