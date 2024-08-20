Агенція Міноборони з початку року законтрактувала безпілотників на 30 млрд грн
З початку року "Агенція оборонних закупівель" Міноборони закупила БПЛА та безпілотних літальних комплексів на 30 млрд грн. 95% із них – вітчизняного виробництва
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Згідно з повідомленням усього з початку року було законтрактовано понад 350 тис. дронів. Це FPV-дрони та "мавіки", а також дорогі розвідувальні та ударні дрони літакового типу, що можуть працювати глибоко в тилу ворога.
"95% закуплених нами дронів – українського виробництва. Це свідчить про значні досягнення в розвитку національних оборонних технологій і підтверджує високу якість вітчизняної продукції", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
Також Агенція оборонних закупівель законтрактувала вже понад 1,6 млн боєприпасів до БПЛА у вітчизняних виробників. У відомстві зазначають, що українські виробники постійно контактують із військовими та враховують їхні побажання й зміни умов на полі бою.
- Кабмін 20 серпня схвалив законопроєкт, який законодавчо утверджує існування Сил безпілотних систем. Також уряд виділив 24 млрд грн на закупівлю БПЛА для Сил безпеки й оборони.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.15 Купівля 41.15Продаж 41.63
- EUR Купівля 45.35Продаж 46.1
- Актуальне
- Важливе