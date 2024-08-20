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Головна Технології Агенція Міноборони з початку року законтрактувала безпілотників на 30 млрд грн

Агенція Міноборони з початку року законтрактувала безпілотників на 30 млрд грн

Юлія Юліна
20 серпня, 2024 вiвторок
19:03
Технології безпілотник

З початку року "Агенція оборонних закупівель" Міноборони закупила БПЛА та безпілотних літальних комплексів на 30 млрд грн. 95% із них – вітчизняного виробництва

Зміст

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Згідно з повідомленням усього з початку року було законтрактовано понад 350 тис. дронів. Це FPV-дрони та "мавіки", а також дорогі розвідувальні та ударні дрони літакового типу, що можуть працювати глибоко в тилу ворога.

"95% закуплених нами дронів – українського виробництва. Це свідчить про значні досягнення в розвитку національних оборонних технологій і підтверджує високу якість вітчизняної продукції", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Також Агенція оборонних закупівель законтрактувала вже понад 1,6 млн боєприпасів до БПЛА у вітчизняних виробників. У відомстві зазначають, що українські виробники постійно контактують із військовими та враховують їхні побажання й зміни умов на полі бою.

Теги:
Новини
Україна
Міністерство оборони
Війна з Росією
безпілотник
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