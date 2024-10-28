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Apple презентувала оновлену операційну систему з ШІ

Дар'я Куркіна
28 жовтня, 2024 понедiлок
19:55
Технології

Американська корпорація Apple презентувала в понеділок, 28 жовтня, оновлену операційну систему iOS 18.1 для iPhone зі штучним інтелектом. Водночас компанія представила оновлення для iPad та Mac

Зміст

Про це повідомляє CNBC.

Оновлена операційна система iOS 18.1 передбачає наявність системи на основі штучного інтелекту Apple Intelligence для iPhone 16 і iPhone 15 Pro. Також корпорація випустила оновлення з Apple Intelligence для iPad та Mac.

У матеріалі зазначають, що наразі функції штучного інтелекту в оновленні обмежені. Apple Intelligence має інструменти для роботи з текстами, функцію видалення об’єктів з фотографій. Водночас користувачі зможуть об'єднувати ряд сповіщень в одне повідомлення.

Також в оновленні вдосконалили голосового помічника Siri, вона тепер може відповідати на запитання про продукти Apple та має природніший голос.

"Деякі інвестори вважають, що Apple Intelligence може керувати великим циклом оновлення та зробити Apple лідером у щоденному використанні передового штучного інтелекту", - наголошує видання.

  • 25 жовтня повідомлялось, що компанія Apple Inc. розпочала тестування застосунку, який має допомогти людям з переддіабетом контролювати споживання цукру та змінити свій спосіб життя.
Теги:
Новини
Світ
Наука
штучний інтелект
США
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