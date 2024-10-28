Apple презентувала оновлену операційну систему з ШІ

Про це повідомляє CNBC.

Оновлена операційна система iOS 18.1 передбачає наявність системи на основі штучного інтелекту Apple Intelligence для iPhone 16 і iPhone 15 Pro. Також корпорація випустила оновлення з Apple Intelligence для iPad та Mac.

У матеріалі зазначають, що наразі функції штучного інтелекту в оновленні обмежені. Apple Intelligence має інструменти для роботи з текстами, функцію видалення об’єктів з фотографій. Водночас користувачі зможуть об'єднувати ряд сповіщень в одне повідомлення.

Також в оновленні вдосконалили голосового помічника Siri, вона тепер може відповідати на запитання про продукти Apple та має природніший голос.

"Деякі інвестори вважають, що Apple Intelligence може керувати великим циклом оновлення та зробити Apple лідером у щоденному використанні передового штучного інтелекту", - наголошує видання.