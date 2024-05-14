Армія Британії використала 3D-принтер для друку запчастин до техніки у польових умовах

Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що британські військові використали 3D-принтер для виготовлення запасних частин для транспортних засобів, а також для друку "життєво важливих модифікацій бойової техніки" під час найбільшого розгортання сил і засобів НАТО в Європі за останнє десятиліття - навчань Steadfast Defender.

У міноборони Британії розповідають, що вони перші у світі використали цю технологію для безпосередньої підтримки масштабних навчань НАТО. Там пояснили, що серед переваг як металевих, так і пластикових мобільних принтерів - легке транспортування. Також з їх допомогою можна виготовити, наприклад, металеві деталі з кузова вантажівки менш ніж за годину. Таким чином, 3D-друк холодним металом може усунути необхідність відправляти деталі на ремонт, заощаджуючи транспортні витрати та час.

"Ця провідна світова технологія є ще одним чудовим прикладом того, що Британія перебуває на передовій інновацій в обороні, забезпечуючи збройні сили швидшим способом гнучкого реагування в польових умовах. Нещодавнє збільшення оборонних видатків має вирішальне значення для забезпечення наших людей необхідним обладнанням в потрібний час. Такі приклади демонструють, що ми є лідерами у розробці нових технологій, які розширюють можливості наших збройних сил та надають їм те, що їм потрібно для захисту нашої країни", - сказав міністр оборони країни Грант Шаппс.