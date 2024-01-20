Bloomberg: Гендиректор OpenAI працює над створенням мережі заводів із виробництва чипів

Про це інформує Bloomberg.

Зазначається, що Альтман проводив переговори з кількома великими потенційними інвесторами, щоб зібрати великі суми, необхідні для заводів із виробництва мікросхем

Серед компаній, які брали участь у перемовинах, - G42 Group, яка спеціалізується на розробці штучного інтелекту і базується в Абу-Дабі, та японська холдингова компанія SoftBank Group Corp., що займається телекомунікаціями. За словами джерел Bloomberg, проєкт передбачатиме співпрацю з провідними виробниками мікросхем, а мережа фабрик матиме глобальний масштаб.

Перемовини між гендиректором OpenAI та інвесторами перебувають на ранній стадії, і повний список залучених партнерів наразі не відомий, йдеться у матеріалі.

Повідомляється, що спроба Альтмана зі збору коштів відображає його занепокоєння тим, що в міру того, як штучний інтелект стає все більш поширеним, не буде достатньо мікросхем для широкого розгортання. Деякі поточні прогнози щодо виробництва мікросхем, пов’язаних зі штучним інтелектом, не відповідають прогнозованому попиту.

"Створення та підтримка заводів, які виробляють напівпровідники, є набагато дорожчим, ніж підхід, який віддають перевагу багато аналогів OpenAI в галузі ШІ. Amazon.com Inc. , Google Alphabet Inc. і Microsoft Corp. — найбільший інвестор OpenAI - зазвичай зосереджуються на розробці власного кремнію, а потім передають виробництво стороннім компаніям", - йдеться у матеріалі.

Будівництво одного сучасного заводу може вимагати десятки мільярдів доларів, а створення мережі таких потужностей займе роки. Лише переговори з G42 були зосереджені на залученні від 8 до 10 млрд доларів.